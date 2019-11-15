А где хозяйка? Коты сбиты с толку кошачьим фильтром в приложении

Видеоподборка, размещенная в Твиттере китайским изданием People’s Daily China, успела набрать уже более ста тридцати тысяч просмотров. На видео кошки испытывают настоящий шок, видя на изображении фронтальной камеры, как лица их хозяек вдруг становятся жутковатыми кошачьими мордами. Людям реакция кошек показалась настолько осмысленной и похожей на человеческую, будто четвероногие и правда не могут понять, почему хозяйка рядом выглядит иначе, чем на экране смартфона.

«Кошка смотрит в камеру, а потом смотрит на хозяина, что значит, что кошки в принципе смотрятся в зеркало?» - недоумевают в Твиттере.

Другой пользователь даже переживает за девушек, которые в массовом порядке стали повторять такие съемки: «Это даже опасно, это же животные, они непредсказуемы. Они могут и спонтанно атаковать».

catroins Cats' reaction towards cat face filter tiktok

Некоторые и вовсе возмутились, больше переживая за самих напуганных и шокированных котиков и не видя смысла в таких видео: «А теперь сделайте видео „как кошки реагируют на слезоточивый газ“».

Напомним, что в российском сегменте Интернета набирает популярность поддержка толстого кота Виктора, которого не пускали на борт самолёта из-за перевеса. В Челябинске выкладывают фото своих крупных котиков, а в Новосибирске в поддержку авиакота выпускают футболки.