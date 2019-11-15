2019-11-15T13:47:49+03:00
Умные вещи

В Одноклассниках в прямом эфире пройдет конкурс джазовых исполнителей

Стартовал прием заявок от музыкантов, которые хотят принять участие в OK Live bands
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Социальная сеть Одноклассники запускает второй сезон музыкального онлайн-конкурса OK Live bands. В этот раз показать свое творчество многомиллионной аудитории смогут исполнители джаза. Конкурс и прием заявок стартуют 15 ноября на Санкт-Петербургском международном культурном форуме во время специальной сессии OK Live и арт-директоров джазовых клубов.

В новом сезоне музыкальная дирекция конкурса увеличится до четырех человек. За творческую часть OK Live bands отвечают арт-директоры главных джаз-клубов Москвы: Араик Акопян (Клуб Алексея Козлова), Анна Костенкова (Клуб Игоря Бутмана), Антон Рактович (JAM Club) и Грант Ханджян (ЭССЕ).

Музыканты, которые хотят принять участие в OK Live bands, должны прислать заявку и демонстрационную запись с выступления на электронную почту okpublic@mail.ru. Участникам, которые пройдут отбор, организаторы конкурса сообщат дату выхода в эфир ОК. В назначенное время конкурсанты с помощью стримингового приложения OK Live выходят в прямой эфир с 30-минутным выступлением с хэштегом #oklivebands в названии трансляции. Среди них жюри конкурса выберет трех финалистов, которые примут участие в крупном джазовом фестивале, который пройдет в Москве. Период проведения конкурса «OK Live bands. Jazz» с 1 декабря 2019 года по 29 февраля 2020 года. Финалисты OK Live bands будут выбраны и озвучены в первые две недели марта 2020 года.

Во втором сезоне OK Live bands кроме конкурсной части будет еще и образовательная. ОK Live bands. Education — проект, который запустила команда сервиса OK LIVE. В рамках обучающего курса, лидеры индустрии помогут музыкантам получить полезную информацию о том, как работать с авторским правом, разбираться в вопросах продюсирования, самопрезентации и гонораров. Все лекции пройдут в прямом эфире, посмотреть их можно в одном из крупнейших пабликов социальной сети — «Одноклассники. OK Live».

Первый сезон OK Live bands проходил летом этого года. Одноклассники совместно с платформой Барабанов.fm провели конкурс молодых музыкантов. В течение двух месяцев пользователи Одноклассников посмотрели 20 уникальных выступлений. Музыканты из России, Нидерландов, Дании, Латвии, Украины и Беларуси выходили в прямой эфир с помощью мобильного стримингового сервиса OK Live. Тремя победителями, которые выступили на фестивалях LIVE FEST и Laima Jurmala Rendez vous, стали Мьюзикл-группа BOSAYA, VOUGAL и Алла Бенссон.

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