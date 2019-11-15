Это вам не швабра: необычный домашний питомец покорил Сеть

Еще маленькой девочкой Гинтара Бертаускене из Литвы получила открытку, на которой было изображено необычное животное. Родители рассказали, что это собака породы комондор – разновидность венгерской овчарки, - ее шерсть скатывается в маленькие валики и придает питомцу очень загадочный вид.

Рассказ так потряс девчушку, что она пообещала себе завести такого же четвероногого друга. Спустя годы Гинтара выполнила обещание и стала хозяйкой комондора.

komondorhanga Хагна обожает гоняться за желтыми листьями

Теперь реализовавшаяся мечта радует не только владелицу, но и всю округу – таких собак во всей Литве две, поэтому окружающие с удивлением смотрят на смешное животное, которое больше напоминает швабру.

komondorhanga С таким четвероногим другом точно не соскучишься

Ханга, такое имя получила овчарка, очень дружелюбна и совсем не против повышенного внимания. Тем более заглянуть в глаза и понять, что именно чувствует собака, довольно сложно, хотя бы потому, что за валиками шерсти глаз почти не видно.

komondorhanga Гинтара и Ханга неразлучные друзья

В среднем на теле у одной венгерской овчарки может быть около двух тысяч валиков шерсти, похожих на шнуры и уход за ними крайне кропотливый.

komondorhanga Овчарка давно стала настоящей звездой

Хозяйка признается, что не обижается на такое сравнение и рада, что у ее питомца столько друзей. Их число измеряется тысячами, только в Instagram на страничку Ханги подписаны более четырех тысяч человек, пишет Ридус.На улице Гинтару часто спрашивают, как ухаживать за питомцем, а еще сравнивают Хангу со «шваброй».

komondorhanga На теле Ханги до двух тысяч валиков из шерсти