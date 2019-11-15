2019-11-15T16:00:10+03:00
Дом. Семья

Это вам не швабра: необычный домашний питомец покорил Сеть

Гинтаре Бертаускене из Литвы всю жизнь мечтала о комондоре и вот ее желание сбылось [ФОТО, ВИДЕО]
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Хангу постоянно сравнивают со шваброй, но это собаку и ее хозяйку совсем не оскорбляет ФОТО: https://www.instagram.com/komondorhanga/Хангу постоянно сравнивают со шваброй, но это собаку и ее хозяйку совсем не оскорбляет ФОТО: https://www.instagram.com/komondorhanga/
Изменить размер текста:

Еще маленькой девочкой Гинтара Бертаускене из Литвы получила открытку, на которой было изображено необычное животное. Родители рассказали, что это собака породы комондор – разновидность венгерской овчарки, - ее шерсть скатывается в маленькие валики и придает питомцу очень загадочный вид.

Рассказ так потряс девчушку, что она пообещала себе завести такого же четвероногого друга. Спустя годы Гинтара выполнила обещание и стала хозяйкой комондора.

komondorhangakomondorhanga
Хагна обожает гоняться за желтыми листьями
386 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Теперь реализовавшаяся мечта радует не только владелицу, но и всю округу – таких собак во всей Литве две, поэтому окружающие с удивлением смотрят на смешное животное, которое больше напоминает швабру.

komondorhangakomondorhanga
С таким четвероногим другом точно не соскучишься
551 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Ханга, такое имя получила овчарка, очень дружелюбна и совсем не против повышенного внимания. Тем более заглянуть в глаза и понять, что именно чувствует собака, довольно сложно, хотя бы потому, что за валиками шерсти глаз почти не видно.

komondorhangakomondorhanga
Гинтара и Ханга неразлучные друзья
389 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В среднем на теле у одной венгерской овчарки может быть около двух тысяч валиков шерсти, похожих на шнуры и уход за ними крайне кропотливый.

komondorhangakomondorhanga
Овчарка давно стала настоящей звездой
300 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Хозяйка признается, что не обижается на такое сравнение и рада, что у ее питомца столько друзей. Их число измеряется тысячами, только в Instagram на страничку Ханги подписаны более четырех тысяч человек, пишет Ридус.На улице Гинтару часто спрашивают, как ухаживать за питомцем, а еще сравнивают Хангу со «шваброй».

komondorhangakomondorhanga
На теле Ханги до двух тысяч валиков из шерсти
440 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
komondorhangakomondorhanga
На улицах необычного питомца сравнивают со "шваброй"
712 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Супруга Шумахера рассказала о просьбе своего мужа
Умер Валерий Дударев, поэт и лауреат многих литературных премий
При пожаре в жилом доме в Москве погиб ребенок
В Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной планке зарплаты бюджетников
Израиль с союзниками из США и Европы отработали «уход» от С-400
В Киеве похитили главу одного из крупнейших украинских банков
Перестрелка в Якутии: один человек погиб, двое получили ранения
МИД РФ опроверг договоренность передать Киеву задержанные корабли до «нормандского саммита»
СК начал проверку по факту смерти российского политика Никиты Исаева
При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли 10 человек
"Политическая слепота": Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Голанах и Крыме
В Париже закрыли более 20 станций метро из-за протестов "желтых жилетов"
В России резко упал спрос на сигареты