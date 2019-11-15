2019-11-15T21:10:58+03:00
В мире

Грудью на защиту животных: Шотландские ветеринары выпустили голый календарь

В благотворительном проекте приняли участие 94 человека
Юлия САЛЬНИКОВА
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Зоозащитники сфотографировались в одних сапогах Фото: www.instagram.com/whenvetsundressЗоозащитники сфотографировались в одних сапогах Фото: www.instagram.com/whenvetsundressФото: Instagram.com
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Ради животных шотландские ветеринары готовы отказаться не только от шуб и меха, но и от одежды совсем. 94 студента Королевской школы ветеринарных исследований при Эдинбургском университете нарядились в одни сапоги и пошагали в лес, чтобы устроить фотосессию для календаря. Все – в благотворительных целях. Планируется, что календарь начнут скупать по 12 евро за штуку.

Чтобы заинтересовать всех покупателей, в съемках задействовали не только девушек, но и ветеринаров-мужчин. Им, помимо сапог, выдали по шляпе. Носить ее можно было не только на голове.

- Обнаженные благотворительные календари уже давно стали ветеринарной традицией, - рассказала The Sun студентка Хара Мрджа, которая организовала проект.

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Ветеринары устроили обнаженную фотосессию ради животных
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На снимках команда ветеринаров позирует с лошадьми, совами, оленями, коровами, козами и другими животными.

Другие экоактивисты решили заработать деньги на благотворительность более оригинальным путем. Они выпустили в продажу рождественский свитер с фигурой овечки. Животное на этом сувенире – в крови, так зоозащитники хотят показать «уродство шерстяной промышленности».

whenvetsundresswhenvetsundress
Ветеринары снялись для благотворительного календаря
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ИСТОЧНИК KP.RU

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