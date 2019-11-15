Эксперт рассказал, почему не нужно чеканить 50-рублевую монету

Появление монеты в 50 рублей лоббируют представители вендинговой индустрии. Ею удобнее расплачиваться и давать сдачу. В Центробанке ничего не имеют против такой идеи. Но нужно доказать объективную необходимость такого выпуска, заявил замдиректора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.

Чеканить монеты дороже, чем штамповать купюры. Но они гораздо долговечнее. Металл служит 20 - 30 лет, а мелкие номиналы купюр - максимум год-два. Кроме того, копейки почти исчезают из оборота. Банк России перестал их чеканить. Многие ритейлеры округляют цены до полных рублей. И в этой связи возникает необходимость в более дорогих монетах - 20 или 50 рублей. Но так считают далеко не все.

- Не вижу никакого смысла переходить с бумажной купюры в 50 рублей на железную монету того же номинала, - говорит Юрий Юденков, профессор РАНХиГС. - Да, для использования в вендинговых автоматах так будет удобнее. Но это слишком узкая ниша. Скорее всего, ЦБ не пойдет на такую меру.

Еще один важный нюанс - рост оборота безналичных платежей. Монеты и купюры нужны все реже. По данным Банка России, доля платежей по картам на начало осени составляла 61% от всего розничного оборота, а к концу года увеличится до 65%. Как говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, мы двигаемся к «безналичному обществу».

Электронные деньги удобнее и при оплате товаров/услуг, и при переводах между физлицами. Особенно с введением Системы быстрых платежей, где за отправку денег почти в любой вступивший в СБП банк комиссия не берется.

- В условиях роста популярности безналичных платежей в России вопрос о необходимости инвестиций в чеканку новой монеты не очевиден, - заявил «Газете.ру» Владимир Демиденко.

Напомним, 50-рублевая монета в России выпускалась с 1992 по 1995 годы. До тех пор пока гиперинфляция не уменьшила ее стоимость до мизерной. После деноминации 1998 года 50 рублей превратились в 5 копеек.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Какие монеты находятся в обращении в России

Объем (млрд рублей)

1 копейка - 0,07

5 копеек - 0,3

10 копеек - 2,5

50 копеек - 3,6

1 рубль - 8,2

2 рубля - 7,3

5 рублей - 14,2

10 рублей - 62,7