2019-11-15T16:35:03+03:00
Спорт

Валерий Газзаев: Буду рад, если Акинфеев вернется в сборную. Как он, играл только Яшин

Экс-тренер сборной России и футбольного клуба ЦСКА прокомментировал возможное возвращение голкипера армейского клуба Игоря Акинфеева в национальную команду. А также рассказал о своих ожиданиях от матча сборных России и Бельгии
Александр ЕФИМОВ
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Валерий ГаззаевВалерий ГаззаевФото: Иван МАКЕЕВ
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Заслуженный тренер Валерий Газзаев предположил, что могло повлиять на желание Станислава Черчесова вернуть Игоря Акинфеева в стан сборной России после столь долгого перерыва, сравнив голкипера армейцев с легендарным Львом Яшиным.

- По вашему мнению, есть ли шансы на успех? И в какой футбол мы должны сыграть с бельгийцами, чтобы набрать нужные три очка и выйти с первого места?

- Во-первых, шансы всегда есть. Здесь даже двух мнений быть не может. Потому что играют две команды, которые явно выделяются. Изначально планировалось, что эти две сборные выйдут из группы на чемпионат Европы. Поэтому в целом мы проводим домашний матч, считаю, что главную задачу наша команда решила. А теперь матч я бы сказал престижа. И второе – если наша команда выиграет со счетом 2:0, то будет иметь преимущество в жеребьевке в дальнейшем. Считаю, что наши футболисты будут играть в красивый футбол, чтобы и зритель получил удовольствие.

Думаю, что в такой футбол надо играть. Ничего не давит сегодня, ни турнирное положение, ничего абсолютно. Тем более, команда, которая по рейтингу является лучшей сборной мирового футбола на сегодняшний день, и действительно там игроки, которые играют в лучших клубах Европы, считаю, что это очень хороший выставочный такой матч и очень хорошая проверка для нашей команды перед чемпионатом Европы. Подопечные Станислава Черчесова будут играть и на результат, и на красоту футбола. Сегодня практически все игроки в строю и, мне кажется, каждому футболисту тоже будет полезно сыграть с национальной сборной Бельгии. Хорошая команда, хорошие футболисты, прекрасный, полный стадион болельщиков. Что еще нужно для красоты футбола?

- Есть информация, что Станислав Черчесов разговаривал с Игорем Акинфеевым о возвращении в сборную. На ваш взгляд, насколько это оправданное и верное решение?

- Я не знаю, насколько правда, что он говорил или нет… Дело в том, что Акинфеев сам должен принять это решение. Потому что он очень много сделал для российского футбола, для ЦСКА. Думаю, что его заслуги огромны, поэтому он сам вправе выбирать. Если он решит вернуться, я буду только рад этому, потому что он по-прежнему является сильнейшим вратарем нашей страны…

- Реально все так проблематично с вратарской позицией в сборной, на ваш взгляд?

- Вы знаете, последние матчи Гильерме, особенно за «Локомотив» показали, что не во всех эпизодах голкипер железнодорожников играет удачно. Может, это сказалось на решении Станислава Черчесова. Но в целом, если Акинфеев на протяжении 15 лет был вратарем номер один у нас в стране и в клубе, и в сборной, ну, о чем это говорит? Наверное, такое удавалось только Льву Ивановичу Яшину.

Напомним, что сборная России за два тура до окончания отборочного турнира Евро-2020 обеспечила себе попадание в финальную часть турнира. В субботу 16 ноября в Санкт-Петербурге команда Станислава Черчесова встретится со сборной Бельгии. Матч начнется в 20:00 по московскому времени на стадионе Газпром арена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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