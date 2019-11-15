Ученые подсчитали, насколько ударит по кошельку выход на заслуженный отдых

Насколько сильно будут отличаться доходы до (в последний год работы) и после выхода на пенсию у россиян разных возрастов рассчитали экономисты РАНХиГС. В ближайшие 5-6 лет размер пенсий по отношению к зарплатам будет улучшаться у всех.

По словам Юрия Горлина, замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, повышение пенсионного возраста улучшит положение всех, кто выходит на заслуженный отдых в ближайшее время.

- Будет ускоренная индексация пенсий: в среднем, ежегодная прибавка составит около тысячи рублей в год, - напомнил «КП» эксперт. - Самое главное, рост пенсий будет существенно превышать инфляцию. Что же до нынешних 35-40-летних (им предстоит выход на пенсию в 2040-50-е годы), то размер будущей пенсии будет зависеть от многих параметров: экономического роста, повышения зарплат, инфляции, изменений пенсионного законодательства.

- Если все уравновесить, то до начала 2040-х годов для получателей средних зарплат пенсия будет составлять около 40% от зарплаты. А для высоких зарплат (минимум две средних) соотношение увеличится с 22% до 31%, - говорит Горлин. - Для тех же, кто получал низкие зарплаты, соотношение хоть и снизится до уровня 50-53% (74% в 2018-м), но все равно существенно выше остальных категорий.

Какой будет пенсия у россиянФото: Рушан КАЮМОВ

Получится ли в России массово внедрить пенсионную систему, которая, в частности, обеспечивает высокий уровень доходов пенсионеров как на Западе (прежде всего англосаксонские страны)? По мнению Горлина, пока в России 70% населения получают зарплату ниже средней (45-46 тыс. рублей, по Росстату), это представить сложно.

Хотя задумываться о пенсионном будущем правильно. Одна из главных проблем - отсутствие доверия к негосударственным пенсионным фондам. А компаний, которые могут взять на себя заботу о пенсионных накоплениях своих работников, у нас наперечет - в основном, это сырьевые компании.