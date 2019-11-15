2019-11-15T18:26:26+03:00
Политика

Шойгу: Минобороны показало способность действовать нестандартно на учениях "Центр-2019"

О замысле учения и составе его участников представителей стран НАТО предупредили
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Комментарии: comments8
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Фото: mil.ruМинистр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Фото: mil.ru
Изменить размер текста:

Российские военные показали способность принимать нестандартные решения в сложной обстановке на стратегических командно-штабных учениях «Центр-2019», которые прошли с 16 по 21 сентября. Об этом сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на подведении итогов учений с руководящим составом ВС РФ.

- Считаю, что цели учения достигнуты в полном объеме, войска продемонстрировали высокую выучку. В ходе учений были отработаны новые формы применения и способы действий войск с учетом опыта современных локальных войн и вооруженных конфликтов, а также операции в Сирии. Российские военнослужащие показали способность принимать нестандартные решения в сложной обстановке, действовать не шаблонно, - дал оценку подчиненным министр.

Для продолжения эксперимента по формированию соединения нового типа в составе ВДВ в качестве тактического десанта была применена отдельная десантно- штурмовая бригада.

Шойгу также отметил, что к учениям привлекались пять федеральных органов исполнительной власти и 32 субъекта РФ - всего более 3 тысяч человек и около 400 единиц техники. По его словам, это позволило повысить уровень межведомственного взаимодействия и оценить реальные возможности федеральных органов исполнительной власти при работе в условиях военного времени.

- Заблаговременно проинформировали мировую общественность о замысле учения и составе его участников, в том числе представителей стран НАТО, и за активной фазой на полигоне Донгуз наблюдали более 120 военных атташе из 75 стран, - подчеркнул Шойгу.

Отметим, что все практические действия отрабатывались на восьми российских полигонах, четырех полигонах Казахстана, двух - Таджикистана и одном полигоне в Киргизии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Колокольцев встретился с генсеком Интерпола
В международной полицейской организации на примере подвига Героя России Магомеда Нурбагандова запущен гуманитарный проект по увековечиванию памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга
Новости 24
Супруга Шумахера рассказала о просьбе своего мужа
Умер Валерий Дударев, поэт и лауреат многих литературных премий
При пожаре в жилом доме в Москве погиб ребенок
В Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной планке зарплаты бюджетников
Израиль с союзниками из США и Европы отработали «уход» от С-400
В Киеве похитили главу одного из крупнейших украинских банков
Перестрелка в Якутии: один человек погиб, двое получили ранения
МИД РФ опроверг договоренность передать Киеву задержанные корабли до «нормандского саммита»
СК начал проверку по факту смерти российского политика Никиты Исаева
При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли 10 человек
"Политическая слепота": Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Голанах и Крыме
В Париже закрыли более 20 станций метро из-за протестов "желтых жилетов"
В России резко упал спрос на сигареты