Жертва сутенера Джеффри Эпштейна: Меня три раза продавали для интим-услуг британскому принцу Эндрю.

10 августа в нью-йоркской тюрьме был найден мёртвым миллиардер и светский лев Джеффри Эпштейн. Причина смерти до сих пор не известна: не то самоубийство, не то чья-то «добрая» рука. Свой последний день 66-летний американец встретил в камере предварительного заключения (по-нашему говоря, СИЗО), ожидая суда по делу о вовлечении десятков девушек в элитную проституцию. Его близкими друзьями были богачи и политики, вплоть до хозяев Белого дома и Букингемского дворца. И желать, чтобы финансист-сутенёр никогда не дал показания на публичном процессе, могли очень многие.

Зато теперь, после смерти Эпштейна, смогли преодолеть страх и заговорить его жертвы. Одна из них, Вирджиния Робертс, попала в секс-рабство ещё в начале века, когда ей было 17. А сейчас, делясь страшными воспоминаниями в эфире австралийской телепрограммы «60 Минут», она назвала имена влиятельных клиентов. И это — сливки мировой элиты.

ЖЕРТВАМ ПЛАТИЛИ, ЧТОБЫ ТЕ ПРИВОДИЛИ ПОДРУГ

«Я была ребёнком, оказавшимся в мире, где взрослые могут делать всё, что хотят», — вспоминает Вирджиния. Секс-рабынь поставляла правая рука Эпштейна, Гислейн Максвелл, рассказывая им, что в богатых особняках требуется прислуга. Девушки не сразу понимали, где очутились, и даже получали хорошие деньги за «привод» в элитный притон своих подруг.

Некоторым из невольниц было 12-14 лет. Всех, включая Вирджинию, принуждали к сексу с деловыми партнёрами и друзьями Эпштейна.

— Это была элита. Люди, которые буквально управляют миром. Меня продавали миллиардерам, политикам, профессорам и даже членам королевской семьи, — рассказала она. И назвала конкретное имя: принц Эндрю, он же герцог Йоркский, второй сын королевы Великобритании Елизаветы II. Сейчас принцу 59, а тогда было чуть за 40.

В доказательство Вирджиния показывает фотографию. Сделанную в 2001 году в Лондоне, за несколько минут до того, как девушка, по её словам, впервые была продана Эндрю для интимных услуг. На этом снимке член королевской семьи нежно обнимает Вирджинию, а рядом стоит уже известная нам помощница Эпштейна — Гислейн Максвелл.

Представители принца Эндрю, естественно, всё отрицают: фотомонтаж. Но Вирджиния уверяет:

— Оригинал снимка был передан ФБР (которое ведёт дело Эпштейна — ред.), и следователи никогда не сомневались в его подлинности.

Вирджиния Робертс попала в секс-рабство ещё в начале века, а сейчас поделилась страшными воспоминаниями в эфире австралийской телепрограммы «60 Минут»Фото: YouTube

«Я ПОПАЛА В ЕГО ЛАПЫ В 14»

По словам Вирджинии, её продали принцу Эндрю три раза. Точные суммы ей неизвестны — о деньгах договаривались «наверху», через Эпштейна и Максвелл.

— Первый раз это было после вечеринки в Лондоне. Второй раз — в особняке Эпштейна в Нью-Йорке. Третий — на его частном острове в Карибском море. На острове, кроме меня, было ещё восемь девушек — таких же жертв, — вспоминает Вирджиния, — Однажды Гислейн разбудила меня и сказала, что сегодня я встречу, без шуток, настоящего принца. Кто бы знал, что меня продадут ему, как вещь.

Максвелл заставляла её оказывать клиентам те же услуги, что и самому Джеффри — от массажа до интимной близости. В программе «60 минут» дала интервью и другая жертва — Кортни Вайлд, На момент попадания к Эпштейну ей было всего 14.

— Больнее всего — даже не этот травмирующий опыт, а то, что виновным всё сходит с рук, — едва сдерживая слёзы, говорит Кортни.

Действительно, Эпштейна в первый раз арестовали по тому же делу ещё в 2008 году. Миллиардер признал вину, подключил все связи и отделался 13-месячным заключением с очень мягким режимом.

На снимке принц Эндрю нежно обнимает Вирджинию, а рядом стоит уже известная нам помощница Эпштейна — Гислейн Максвелл.Фото: YouTube

— Не укладывается в голове, что насильник может договориться с властью и остаться безнаказанным, — заявляет Кортни.

Помощница Эпштейна и организатор его «секс-конвейера», Гислейн Максвелл, скрывается от следствия до сих пор (впрочем, с момента загадочной гибели босса её вообще никто не видел ни живой, ни мёртвой). Другие сообщники элитного сутенёра по-прежнему на свободе, а его клиенты не привлечены к ответственности. Чему Вирджиния Робертс намерена положить конец:

— Большие деньги не дают право причинять людям боль. Я буду продолжать бороться, пока все виновные не будут наказаны, и мне всё равно, насколько они богаты, — обещает она. И объявляет о готовности и дальше сотрудничать со следствием по делу Эпштейна.

КАРТЫ НА СТОЛ

Не смотря на громкие судебные процессы и публичные заявления жертв, принц Эндрю много лет отказывался давать комментарии по делу Эпштейна. Представители Букингемского дворца тоже, по возможности, избегали скользкой темы — расследование, дескать, американское, герцог Йоркский в деле не фигурирует, фотография поддельная, и вообще — всё это ложь и провокация.

Но теперь, сразу после выхода нашумевшего расследования, принц Эндрю согласился ответить на неудобные вопросы о дружбе с Эпштейном в эксклюзиве телеканалу BBC Two.

Журналист Эмили Мейлис уже пообщалась с принцем в стенах Букингемского дворца, о чём сообщила в четверг в своём твиттере. По словам представителей телеканала, с Букингемским дворцом вопросы интервью заранее не согласовывали.

Интервью выходит в субботу вечером, 16 ноября.