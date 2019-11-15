2019-11-16T11:54:03+03:00
Общество

Однокурсники благовещенского стрелка уверены, он мстил обидчикам девушки

Студенты колледжа выдвинули свою версию трагедии
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВАЕгор ФАЛХВАДЗЕКристина ГРИН
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Даниил Засорин устроил стрельбу на уроке, убив одного и ранив троих ребятДаниил Засорин устроил стрельбу на уроке, убив одного и ранив троих ребятФото: Личный архив
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У входа в общежитие Амурского колледжа строительства и ЖКХ студентов совсем не много. Многие разъехались по домам. Занятия отменили после трагедии в четверг, когда 19-летний Даниил Засорин устроил стрельбу на уроке, убив одного и ранив троих ребят.

14 ноября в разгар учебного дня в аудиторию колледжа строительства и ЖКХ вошел студент и открыл огонь Фото: СОЦСЕТИ

14 ноября в разгар учебного дня в аудиторию колледжа строительства и ЖКХ вошел студент и открыл огоньФото: СОЦСЕТИ

Преподаватель Олеся Федорова (имя и фамилия изменены по ее просьбе. - Ред.) вела пары у Даниила, и в таком же шоке.

- Тихий, хорошо учился, на пары не опаздывал. На моих занятиях никаких конфликтов не было, - рассказала Федорова.

- Он был спокойный, но необщительный, - соглашается однокурсник. - А стрелял выборочно. Многих пощадил, хотя держал под дулом винтовки, отпустил... Говорят, мстил за обиды, но я не видел, чтобы его кто-то унижал...

Ответственный за безопасность учеников охранник не обращал внимание на происходящее. Ответственный за безопасность учеников охранник не обращал внимание на происходящее. Фото: СУ СКР по Амурской области

Ответственный за безопасность учеников охранник не обращал внимание на происходящее. Ответственный за безопасность учеников охранник не обращал внимание на происходящее. Фото: СУ СКР по Амурской области

Другой студент говорит, что случалось всякое...

- Эти ребята (погибший и раненые. - Ред.) - все спортсмены. Один тайским боксом занимался, другой рукопашником был. Не знаю, с чего у них там началось, но гнобили они Даниила еще с первого курса. А недавно он стоял с девушкой на крыльце, а они мимо шли. Они такие: «О, девушка твоя? Да она через нас всех уже прошла». Понятно, что поддеть хотели, - рассказал студент, попросивший не называть его имени (оно есть в редакции).

«Не могу представить, что его сподвигло» - знакомый стрелка о трагедии в Благовещенске.

О том, что один из пострадавших, Касьян К,, слов не выбирал, говорит и его знакомый.

- Он занимался джиу-джитсу, как и его брат. Мог применить физическую силу, поговорить жестко, знал, что его братья, один из которых мастер спорта по джиу-джитсу, прикроют. Да и еще в школе приторговывал алкоголем, ребята у него через соцсети заказывали, он и приносил. Учителям это не нравилось, после 9-го класса его попросили уйти, пошел в колледж, - рассказали приятель Касьяна Александр.

Бывший студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства рассказывает, как начиная с первого курса с приятелями издевались над Данилом Засориным.

Действительно, на своей странице юноша принимал заказы на алкоголь, кальяны и табаки. Это не мешало ему показывать хорошие результаты на татами. В декабре прошлого года занял второе место на чемпионате Амурской области по джиу-джитсу в категории свыше 81 килограмма. За год до этого на открытом первенстве Дальневосточного федерального округа по джиу-джитсу он был лучшим в своей весовой категории. После случившегося в четверг о карьере спортсмена говорить не приходится.

Один из пострадавших во время бойни в колледжа Касьян К. (в центре) на соревнованиях по джиу-джитсу показывал высокие результаты. Фото: соцсети

Один из пострадавших во время бойни в колледжа Касьян К. (в центре) на соревнованиях по джиу-джитсу показывал высокие результаты.Фото: соцсети

- У нас двое пациентов 17 лет, оба прооперированы. Угрозы для жизни на данный момент нет, - рассказал главврач Амурской областной детской клинической больницы Руслан Белоус.

Третий пострадавший - в реанимации Благовещенской городской больницы.

ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

«Он спросил: хочу ли я жить, а я в окно прыгнул»

Одногруппник стрелка анонимно рассказал, что творилось в классе.

- Я сидел в телефоне, переписывался. Когда Даниил зашел, я не заметил. Вдруг хлопок, я подумал, что это взрыв. Все начали бегать. Вижу, Даниила с ружьем ходит, я побежал к запасному выходу. В этот момент еще один выстрел.

Видео из колледжа, где студент открыл огонь по одногруппникам.на месте работают сотрудники правоохранительных органов

В ноябре прошлого года Алексей Голубничий (справа) выложил это фото с пистолетом в соцсетях. Фото: СОЦСЕТИ

В ноябре прошлого года Алексей Голубничий (справа) выложил это фото с пистолетом в соцсетях.Фото: СОЦСЕТИ

Все прятались кто куда: выламывали двери, в шкаф и за него. Только Голубничий остался на своем месте. Даниил его застрелил. Потом он вышел в коридор, заметил нас, спросил у парня, который стоял передо мной, хочет ли он жить. Тот просил не убивать. Даниил сказал: «Ну, иди тогда». Подошел ко мне, докурил сигарету, зарядил ружье, спросил у меня то же самое. Я ответил, что хочу жить. Он приказал зайти в кабинет. Я зашел, смотрю, он идет за мной не спеша. Я уже был возле другого выхода и решил, что лучше уж прыгнуть в окно. Это был третий этаж, а приземлился я на выступ второго. Упал, ногу отбил и бок. Больно, но главное жив.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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