«Пусть обсуждают»: Плющенко посмеялся над слухами про тайную любовницу

Журналисты издания «7 дней», ссылаясь на анонимные источники, сообщили, что у Евгения Плющенко якобы есть тайная любовница в Санкт-Петербурге.

Супруга спортсмена, телеведущая и продюсер Яна Рудковская, дала жесткий ответ на слухи о своем муже.

- Я даже знаю имя этой любовницы - Кордон (так Евгений Плющенко называет свой деревенский домик под Санкт-Петербургом, где следит за гусями и поросятами его отец Виктор Васильевич - Ред.), - смеется Яна в своем блоге.

rudkovskayaofficial В предвкушении нашего шоу #янасупер на Канале @super_kanal с моим @plushenkoofficial С 9 ноября в 17-00 photo by @zverkov_ko. Кто завтра будет смотреть Премьеру ? )

- Да, Котенька — это сильно. А чего не написали, что у меня пять любовниц? - удивился в разговоре с женой Евгений Плющенко (запись беседы с мужем Яна разместила на своей страничке в соцсетях). - И что мы с тобой уже не живем, разводимся. Ой, уникальные, конечно…

Ну, знаешь, это тоже в принципе пусть обсуждают. Это все наш проект так гуляет.

Люблю тебя.

Для тех, кто не в курсе, Яна Рудковская и Евгений Плющенко — главные герои реалити «Яна Супер», которое выходит каждую субботу на телеканале «Супер».

rudkovskayaofficial Happy birthday my love С Днем Рождения, моя любовь! Женечка @plushenkoofficial , пусть исполняются все твои мечты и твои ангелы @angelsofplushenko разрывают всех на льду,как ты разрывал все эти годы ! Твои 4 Олимпийские медали в 4 Олимпиадах -пример как надо любить спорт ,чтобы отдать ему столько сил и здоровья , сколько отдал ему ты ! 37 лет -прекрасный возраст для достижения новых вершин Твои воспитанники, и надеюсь наш сын , продолжат твой спортивный путь! Спасибо что ты есть в моей жизни ! Сильный духом всегда, ты -наш чемпион Здоровья и сил тебе! Очень любим тебя и всегда рядом!Пусть исполняются все твои мечты,дорогу осилит идущий

На протяжении нескольких месяцев камеры телеканала «Супер» будут следовать за Яной и членами ее семьи везде: на светских раутах и домашних обедах, на бизнес-встречах и в путешествиях, в кабинетах врачей и кулуарах шоу-бизнеса. Проект «ЯнаСупер» станет пропуском в ту часть жизни богатых и знаменитых, которая, как правило, надежно скрыта от посторонних глаз.

Видимо, поэтому Евгений решил, что слухи вызваны премьерой их скандального реалити.

- В былые времена я бы подала в суд на журналистов, а сейчас, когда идет наше реалити-шоу, пусть пишут... Пока. Может, как-нибудь дойдут до них руки. Я не злопамятная, но память у меня хорошая, - пожурила репортеров, запустивших «утку», Яна Рудковская.