«Пусть обсуждают»: Плющенко посмеялся над слухами про тайную любовницу
Журналисты издания «7 дней», ссылаясь на анонимные источники, сообщили, что у Евгения Плющенко якобы есть тайная любовница в Санкт-Петербурге.
Супруга спортсмена, телеведущая и продюсер Яна Рудковская, дала жесткий ответ на слухи о своем муже.
- Я даже знаю имя этой любовницы - Кордон (так Евгений Плющенко называет свой деревенский домик под Санкт-Петербургом, где следит за гусями и поросятами его отец Виктор Васильевич - Ред.), - смеется Яна в своем блоге.
- Да, Котенька — это сильно. А чего не написали, что у меня пять любовниц? - удивился в разговоре с женой Евгений Плющенко (запись беседы с мужем Яна разместила на своей страничке в соцсетях). - И что мы с тобой уже не живем, разводимся. Ой, уникальные, конечно…
Ну, знаешь, это тоже в принципе пусть обсуждают. Это все наш проект так гуляет.
Люблю тебя.
Для тех, кто не в курсе, Яна Рудковская и Евгений Плющенко — главные герои реалити «Яна Супер», которое выходит каждую субботу на телеканале «Супер».
На протяжении нескольких месяцев камеры телеканала «Супер» будут следовать за Яной и членами ее семьи везде: на светских раутах и домашних обедах, на бизнес-встречах и в путешествиях, в кабинетах врачей и кулуарах шоу-бизнеса. Проект «ЯнаСупер» станет пропуском в ту часть жизни богатых и знаменитых, которая, как правило, надежно скрыта от посторонних глаз.
Видимо, поэтому Евгений решил, что слухи вызваны премьерой их скандального реалити.
- В былые времена я бы подала в суд на журналистов, а сейчас, когда идет наше реалити-шоу, пусть пишут... Пока. Может, как-нибудь дойдут до них руки. Я не злопамятная, но память у меня хорошая, - пожурила репортеров, запустивших «утку», Яна Рудковская.
ИСТОЧНИК KP.RU