Россия - Бельгия 16 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020

Предпоследний матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года команда России сыграет в Санкт-Петербурге против сборной Бельгии. Обе команды уже на Евро-2020, так что играют теперь "в свое удовольствие" этот громкий, с точки зрения афиши, матч. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Россия - Бельгия 16 ноября 2019.

Статистика личных встреч Россия - Бельгия 16 ноября 2019

Шесть раз команды играли между собой. 4 победы на счету бельгийцев, а еще два поединка завершались вничью. Ни разу наши не обыгрывали эту команду. Обе ничьи - это товарищеские игры в 1996 и 2017 годах.

Прогнозы букмекеров на матч Россия - Бельгия 16 ноября 2019

У Бельгии будет побольше шансов на успех в этой игре.

Прогноз на матч Россия - Бельгия 16 ноября 2019

Матч завершится вничью, либо же победой бельгийцев.

Время начала матча Россия - Бельгия 16 ноября 2019

Матч Россия - Бельгия 16 ноября 2019 года в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть матч Россия - Бельгия 16 ноября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Россия - Шотландия можно посмотреть 16 ноября и начнется в 20:00 по московскому времени на Первом канале.

Трансляция матча Россия - Бельгия 16 ноября 2019

Трансляция матча Россия - Бельгия 16 ноября 2019 года состоится на Первом канале в 20:00 по московскому времени.