2019-11-15T22:48:44+03:00
Спорт

Россия - Бельгия 16 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020

Футбол, матч Россия - Бельгия 16 ноября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 16 ноября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матчотборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Бельгия и Россия играли в марте и тогда бельгийцы победили 3:1.Бельгия и Россия играли в марте и тогда бельгийцы победили 3:1.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Предпоследний матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года команда России сыграет в Санкт-Петербурге против сборной Бельгии. Обе команды уже на Евро-2020, так что играют теперь "в свое удовольствие" этот громкий, с точки зрения афиши, матч. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Россия - Бельгия 16 ноября 2019.

Статистика личных встреч Россия - Бельгия 16 ноября 2019

Шесть раз команды играли между собой. 4 победы на счету бельгийцев, а еще два поединка завершались вничью. Ни разу наши не обыгрывали эту команду. Обе ничьи - это товарищеские игры в 1996 и 2017 годах.

Прогнозы букмекеров на матч Россия - Бельгия 16 ноября 2019

У Бельгии будет побольше шансов на успех в этой игре.

Прогноз на матч Россия - Бельгия 16 ноября 2019

Матч завершится вничью, либо же победой бельгийцев.

Время начала матча Россия - Бельгия 16 ноября 2019

Матч Россия - Бельгия 16 ноября 2019 года в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть матч Россия - Бельгия 16 ноября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Россия - Шотландия можно посмотреть 16 ноября и начнется в 20:00 по московскому времени на Первом канале.

Трансляция матча Россия - Бельгия 16 ноября 2019

Трансляция матча Россия - Бельгия 16 ноября 2019 года состоится на Первом канале в 20:00 по московскому времени.

Россия - Бельгия 16 ноября 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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