2019-11-16T16:13:37+03:00
Звезды

Кто заменил Жанну Фриске: Дмитрий Шепелев опубликовал первое совместное фото с новой возлюбленной

Телеведущий рассказал, как он познакомился с Екатериной Тулуповой
Ирина СУХАНОВА
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Дмитрий и Екатерина вместе уже два года. Фото: Инстаграм.Дмитрий и Екатерина вместе уже два года. Фото: Инстаграм.
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Дмитрий Шепелев перестыл скрывать свою любовь: телеведущий впервые поделился в Инстаграме снимком с новой избранницей, которой он, по слухам, недавно сделал официальное предложение руки и сердца.

Жених и невеста сделали совместное селфи: на фото Дмитрий нежно целует Екатерину в щеку. В подписи к фото телеведущий рассказал, как он познакомился с Тулуповой. Оказывается, их дети ходили в детский сад. После смерти гражданской жены, певицы Жанны Фриске Шепелев воспитывал сына Платона один. И с Екатериной он встретился, когда пришел забирать мальчика из группы домой.

- Тут поскольку гремит новость, будто бы я женюсь, решил у вас расспросить, как вы знакомили ваших детей с вашими новыми партнерами? – написал Шепелев в Инстаграме. - В нашем с Катей случае вышло так, что наши дети познакомились первыми - они ходили в один детский сад. Так что, получается, что нас с Катей познакомили наши дети. Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода. Кстати, они по сей день лучшие друзья.

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Тут поскольку гремит новость, будто бы я женюсь, решил у вас расспросить, как вы знакомили ваших детей с вашими новыми партнерами?
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Дмитрий не раскрывает свои планы на будущее, однако в окружении телеведущего рассказывают, что влюбленные уже отметили помолвку и готовятся к свадьбе. С бизнес-леди и организатором деловых завтраков Екатериной Тулуповой ведущий Первого канала начал встречаться два года назад. Екатерина, как и Дмитрий, в одиночку растила дочь Ладу. Девочка почти ровесница сына Шепелева: Платону – 6 лет, Ладе – 7. Дмитрий и Екатерина тоже ровесники – им обоим по 36 лет. До недавнего времени пара тщательно скрывала свои отношения. Несколько раз они все вместе приходили на премьеры детских спектаклей и цирковых представлений. Но, заметив, что их появление привлекает внимание журналистов, Дмитрий перестал выводить Платона и свою новую подругу в свет.

Шепелев и Тулупова уже съехались и живут под одной крышей. Когда Дмитрий занят на съемках, Екатерина заботится о Платоне: отводит мальчика на занятия и забирает его после них. В последнее время Дмитрий в Инстаграме часто делится размышлениями о воспитании сына и рассказывает последние новости из жизни Платона. Недавно телеведущий решил обсудить с поклонниками важную для любого молодого родителя тему: как воспитание детей мешает личной жизни. Дмитрий рассказал, что у него и Екатерины не остается времени на себя – все силы уходят на детей.

tulupovatulupova
Несколько недель назад с крутой командой: Style @ksenya_mia , Muah @nemayastyle , foto by @anna_antosik , мы здорово повеселились, как предчувствовали, что будут разглядывать. #byantosik #ничегообщего
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- Слушайте, а вы проводите время наедине со своими половинами так, чтобы без детей? А как? А где? А как часто? – поинтересовался ведущий у подписчиков. - Я всегда с радостью смотрю на молодых родителей. А на тех из них, кто время от времени не забывает отвлечься и провести время наедине вдвоем, я смотрю с завистью. Моему сыну 6 лет, и я всегда уделял ему достаточно своего времени. Но только недавно до меня дошло, как это важно - отвлечься и посвятить время самому себе и своему партнеру, побыть без ребенка, без хлопот и без ежедневных обязанностей.

Воспитывать Платона Дмитрию помогают няня и новая избранница Екатерина Тулупова. Фото: кадр видео.

Воспитывать Платона Дмитрию помогают няня и новая избранница Екатерина Тулупова. Фото: кадр видео.

Екатерина родом из Екатеринбурга. В Москве девушка поступила вуз и стала успешным архитектором и дизайнером интерьеров. Кроме того, Тулупова закончила Миланские курсы дизайна. Несколько лет назад Екатерина организовала женский клуб «Деловые завтраки». Лада – ее дочь от предыдущего брака. Как и Дмитрий, невеста Шепелева до сих пор не делилась в соцсетях фотографиями с ним или с Платоном. Однако на страничках пары часто появлялись снимки, сделанные в одних и тех же местах – недавно, например, влюбленные съездили вместе в Мюнхен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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