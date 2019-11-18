В Красноярске создали «Выездную бригаду» помощи людям, пережившим инсульт

В Красноярске организовали занятия, на которых учат правильно ухаживать за людьми, нуждающимися в восстановлении после инсульта. Уникальность этой идеи состоит в том, что навыкам ухода за малоподвижными или лежачими больными обучают не только профессиональных сиделок и социальных работников, но и членов семей, в которых есть инсультники, причем родственников таких больных обучают прямо на дому.

Проект так и называется: «Выездная бригада, как часть системы долговременного ухода за пожилыми людьми», его на средства президентского гранта реализует Центр помощи после инсульта «Вера».

Авторы этой программы отмечают, что когда пожилой человек теряет возможность самостоятельно себя обслуживать и передвигаться, очень важно сохранить не только его здоровье, но и комфорт, а без специальных знаний и определенных знаний это сделать невозможно. Кроме того, ухаживая за маломобильным близким, можно подорвать и собственное здоровье.

Однако если у сиделок и соцработников есть время детально изучить всю теоретическую и практическую информацию, то у родственников переживших инсульт людей просто нет столько свободного времени, их близкие нуждаются во внимании круглосуточно. Поэтому в центре «Вера» решили уделить особое внимание семейному уходи и обучать родственников таких больных заботиться о пожилом члене своей семьи в привычной обстановке, на дому.

Центр «Вера» с 2017 года оказывает услуги долговременного ухода за инсультными больными. Фото: Центр помощи после инсульта «Вера»

Семьи, в которых проживают инвалиды, сразу приступают к практической части занятий, и приобретают необходимые знания непосредственно в процессе ухода за подопечными. Но члены семьи инсультных больных при этом должны иметь возможность посещать и тренинги в специально оборудованной аудитории, чтобы консультироваться с профессионалами и в будущем решать возникающие проблемы уже самостоятельно.

В команде «Выездной бригады» говорят, что родственники переживших инсульт людей, пройдя обучение на дому и приняв участие в нескольких тренингах, начинают лучше понимать важность того, что пожилой человек находится не стационаре больницы или специализированном государственном учреждении, а в домашней обстановке, в кругу родных и близких.

Практические занятия и тренинги должны помочь им перейти к уверенному семейному уходу. Еще один важный аспект: таким образом происходит перераспределение обязанностей между социумом, семьей и государством – увеличивается доля семейного ухода и снижается нагрузка на государство.

Тренинги посещают сиделки, соцработники и родственники больных . Фото: Центр помощи после инсульта «Вера»

Авторы проекта уточняют, что цель «Выездной бригады» заключается не только в практической помощи при уходе за пережившими инсульт людьми, но и в активном привлечении родственников к семейному уходу, а также передаче данных в органы соцзащиты. Однако обучение близких, как правильно проводить гигиенические процедуры или перемещать лежачих больных — это далеко не главная гарантия успеха. Больной должен и сам стремиться к выздоровлению.

«Желание подопечного восстановиться — очень важно. Реабилитационный потенциал есть у каждого. Даже в самых тяжёлых случаях. Наша задача — найти то важное в жизни подопечного, ради чего он готов на максимальное преодоление болезни. И помочь это сделать», — говорит исполнительный директор Центра помощи после инсульта «Вера» Анжелика Здобникова.