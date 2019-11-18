ФСБ задержала в Подмосковье украинских наркокурьеров.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России ликвидировали в Московской области нарколабораторию по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств.

- Эта лаборатория была организована гражданами России и Украины с целью незаконного сбыта запрещенных веществ через нелегальные интернет-магазины.

После формирования необходимой доказательной базы три наркоторговца задержаны с поличным. В частном домовладении на территории Московской области у них обнаружены и изъяты наркотическое средство мефедрон общей массой более 41 килограмм, не менее 500 литров наркосодержащей жидкости, лабораторное оборудование и химические реактивы, - сообщает ФСБ России.

Согласно открытым данным, мефедрон - это дешевый химический аналог кокаина. Он вызывает эйфорию, возбуждение, восприятие к различной музыке, повышает настроение, уменьшает враждебность, повышает общительность, улучшает работоспособность, ускоряет ассоциативный процесс, повышает сексуальное возбуждение, затрудняет достижение эякуляции. Но при этом приводит к ухудшению кратковременной памяти, бессоннице, спазму мышц челюсти, подергиванию мышц, галлюцинациям, бреду, паническим атакам, эксцентричному поведению и различным психозам.

В отношении задержанных иностранцев возбуждено уголовное дело по статье "производство наркотических средств в особо крупном размере". Им грозит пожизненное заключение.