Хочешь получить поддержку от государства? Узнай и действуй

У меня заболел внук, могу ли я взять больничный по уходу за ним? Что для этого нужно?

- Бабушка внука (а также иной родственник, опекун или попечитель), если она работает по трудовому договору, имеет право на получение пособия по временной нетрудоспособности в случае необходимости ухода за ребенком.

Для назначения и выплаты пособия в связи с уходом за больным ребенком работник должен представить работодателю листок нетрудоспособности. Представления каких-либо других документов для назначения данного пособия не требуется.

Так что бабушке достаточно получить в медицинской организации листок временной нетрудоспособности по уходу за внуком. И предоставить этот документ (либо сообщить номер электронного больничного) своему работодателю.

Следует помнить, больничный бабушке или иному родственнику не выдается, в случае если мама находится в отпуске по уходу за этим ребенком в возрасте до 3 лет.

В ситуации, когда мама заболела сама и не имеет возможности ухаживать за болеющим ребенком, будучи в отпуске по уходу за ним, чтобы получить больничный лист бабушке ребенка, мама должна прервать свой отпуск.

Я потерял свой больничный лист. Что делать?

- Листки нетрудоспособности (больничные листы) в случае их порчи или утери подлежат замене на дубликат.

Для его получения нужно обратиться в медицинскую организацию, которая выдавала испорченный (утерянный) больничный. Обратиться можно лично или через представителя по доверенности.

Кстати, имейте в виду, что потерять можно только бумажную форму больничного, а электронный (цифровой) больничный потерять невозможно.

Вся информация об электронном листке нетрудоспособности (ЭЛН) доступна в личном кабинете, ссылка на который размещена на сайте Фонда. Вход в кабинет - с логином и паролем для портала госуслуг.

Объясните: как будут рассчитывать оплату больничного листа, если человек начал работать по трудовому договору совсем недавно?

- Если у работника в расчетном периоде (то есть за последние два года перед годом ухода на больничный) не было заработка или размер заработка был очень низкий, то расчет больничного будет производиться исходя из МРОТ (минимального размера оплаты труда).

Для расчетов используется МРОТ на день наступления страхового случая (болезни). В местностях, где применяются районные коэффициенты, пособие рассчитывается с учетом северных надбавок.

Напомним, с 1 января 2019 г. МРОТ равен 11 280 руб. Минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности (больничных) в этом году за 30 дней пребывания на бюллетене составит 11 125,5 руб.

Мой ребенок инвалид. По медпоказаниям ему постоянно требуются подгузники. Подскажите, можно ли получить компенсацию за их покупку и что для этого нужно?

- Вам нужно обратиться в региональное отделение Фонда по месту жительства с заявлением о выплате компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации (ТСР).

Вместе с заявлением понадобится предоставить:

• паспорт;

• индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА), полученную по результатам медико-социальной экспертизы;

• документы, подтверждающие расходы.

Обратите внимание: Фонд социального страхования РФ компенсирует покупку только тех средств реабилитации, которые установлены в ИПРА. Если программы нет или вы сами решили что-то купить вне ее рамок, Фонд не сможет компенсировать ваши затраты.

По действующему законодательству компенсация за самостоятельно приобретенные средства реабилитации выплачивается в течение 2 месяцев после подачи заявления с необходимыми документами. Порядок выплаты компенсации и определения ее размера утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 № 57н.

О ПОМОЩИ ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТ ТРУДОВЫХ ТРАВМ

Муж сломал ногу на работе. Куда ему нужно обратиться в первую очередь?

- Сразу после того, как случилась производственная травма, сам пострадавший или его коллеги должны сообщить непосредственному руководителю о несчастном случае на производстве. Работодатель обязан прежде всего оказать медицинскую помощь. То есть доставить работника в медицинское учреждение, вызвать «Скорую» или помочь добраться до поликлиники.

Важно: когда врач спрашивает, что произошло, для указания в медицинской документации, обязательно нужно подчеркнуть, что в момент травмы человек исполнял свои трудовые обязанности. Это будет одним из подтверждений несчастного случая на производстве.

Также работодатель обязан создать комиссию, которая проводит расследование и при подтверждении соответствующих обстоятельств квалифицирует произошедшее как несчастный случай на производстве. По итогам оформляется акт по форме Н-1. Один экземпляр акта выдается пострадавшему работнику, другой направляется в Фонд социального страхования Российской Федерации. Акт о расследовании несчастного случая на производстве является правоустанавливающим документом для страхового обеспечения.

В дальнейшем координацию процесса реабилитации пострадавшего и возвращение его к трудовой деятельности будет выполнять специалист Фонда - реабилитационный менеджер.

Я шахтер со стажем 20 лет и имею профзаболевание. Заплатит ли мне что-то государство?

- Отнесение того или иного заболевания к профессиональному устанавливается центром профессиональной патологии.

Если профзаболевание установлено, то оформляется заключение профпатологического центра о связи заболевания с профессией. На основании этого документа Роспотребнадзор составляет Акт о случае профессионального заболевания.

Вид и размер компенсации будет зависеть от последствий профзаболевания. Если работник в результате профессионального заболевания оказался временно нетрудоспособным, то ему будет оплачен листок нетрудоспособности (больничный) в размере 100% утраченного заработка пострадавшего. Больничный лист оплачивается за весь период нетрудоспособности вплоть до выздоровления или установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности.

В случае установления пострадавшему стойкой степени утраты профессиональной трудоспособности оформляется программа реабилитации пострадавшего (ПРП). На ее основе ему назначаются единовременная и ежемесячная страховая выплата. Размер ежемесячной страховой выплаты будет зависеть от среднемесячного заработка пострадавшего работника и процента утраты профессиональной трудоспособности.

В случае необходимости при установлении степени утраты профессиональной трудоспособности пострадавшему определяется нуждаемость в медицинской, социальной и профессиональной реабилитации. На основании заключения медико-социальной экспертизы оформляется программа реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания (ПРП), в которой определяются виды дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавшего.

Данные расходы оплачиваются за счет средств Фонда.

Кроме того, за счет средств Фонда оплачиваются дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавшего в соответствии с мерами, предусмотренными в ПРП.

О ЛЬГОТАХ НА ПРОЕЗД В САНАТОРИЙ

Я хочу поехать на лечение в санаторий и слышал, что можно получить бесплатные билеты, не выходя из дома, через интернет. Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить такую поездку?

- Гражданам льготных категорий положен бесплатный проезд к месту лечения и обратно в поездах дальнего следования. Такую меру поддержки обеспечивает Фонд социального страхования в 82 регионах России. С этого года процедура оформления проездных документов облегчена - теперь граждане могут воспользоваться электронным сервисом через интернет.

Льготнику нужно обратиться в региональное отделение Фонда социального страхования с документами для оформления электронного талона. Затем - зарегистрироваться на сайте РЖД, выбрать маршрут следования и дату отправления, вагон и место. При вводе личных данных сервис предложит оформить билет по льготе ФСС, и гражданину нужно только ввести номер электронного талона, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и СНИЛС (номер свидетельства пенсионного страхования). При этом сохраняется возможность оформления бесплатного проезда в железнодорожных кассах. В таком случае нужно предъявить только документ, удостоверяющий личность.

Обратите внимание: обеспечение граждан бесплатным проездом к месту лечения в рамках предоставления социальных услуг осуществляется только в следующих случаях:

• для проезда к месту санаторно-курортного лечения по путевке, выданной региональным отделением Фонда;

• для проезда к месту санаторно-курортного лечения по путевкам, предоставленным органами исполнительной власти субъектов РФ в сфере здравоохранения, в санаторно-курортные организации, находящиеся в ведении Минздрава России;

• для проезда к месту лечения при наличии медпоказаний на основании направления и Талона № 2, оформленных органами исполнительной власти субъекта РФ в сфере здравоохранения.

О ГОСУСЛУГАХ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Мой отец инвалид по зрению, у него есть собака-поводырь. Можно ли получить какую-то компенсацию от государства за содержание собаки?

- Да, такая компенсация предусматривается законодательством. Заявление о выплате компенсации нужно подать в региональное отделение Фонда социального страхования по месту жительства вашего отца.

Кроме заявления понадобятся следующие документы:

• паспорт (если интересы инвалида представляет другое лицо, то нужен его паспорт, а также документ, подтверждающий полномочия представителя);

• паспорт на собаку-проводника;

• справка установленного образца об осмотре собаки-проводника, выданная государственным ветеринарным учреждением не ранее чем за 30 дней до подачи заявления о выплате ежегодной денежной компенсации.

Компенсация выплачивается путем почтового перевода или перечисления средств на банковский счет. Выплата происходит в месяце, следующем за месяцем подачи заявления.

Следующая выплата компенсации производится по истечении одного года после получения компенсации за предыдущий год. Компенсация выплачивается в фиксированной сумме и ежегодно индексируется в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 708.

У моего ребенка ДЦП. Я слышала, что можно получить какие-то льготы для реабилитации. Как их получить?

- При установлении инвалидности человеку, как правило, разрабатывается индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА). В этой программе указываются необходимые технические средства реабилитации (ТСР).

Если нет ИПРА, необходимо обратиться в учреждение медико-социальной экспертизы. Там ребенку-инвалиду разработают ИПРА.

В ИПРА специалисты бюро медико-социальной экспертизы исходя из комплексной оценки ограничений жизнедеятельности установят рекомендации по обеспечению ребенка-инвалида необходимыми ТСР.

После этого для получения ТСР нужно обратиться в региональное отделение Фонда по месту жительства с заявлением о выдаче положенных инвалиду изделий.

Посоветуйте, пожалуйста: что делать, если сломалось кресло-коляска для инвалида, полученное от государства всего год назад?

- Существует гарантийный срок пользования креслом-коляской и просто срок пользования, или срок службы. Если изделие выходит из строя в рамках гарантийного срока, то по гарантийному талону ремонт выполняет та организация, которая предоставила данное кресло-коляску.

Если же дефекты изделия обнаружились по окончании гарантийного срока или данный вид ремонта не является гарантийным, нужно обратиться в региональное отделение Фонда социального страхования по месту жительства с заявлением о проведении медико-технической экспертизы. По ее результатам выносится решение о ремонте данного изделия либо о его досрочной замене.