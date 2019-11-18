Бабушка не шьет, а бьет. Татуировки. 70-летняя женщина попала в книгу рекордов Гиннесса

В 50 лет Шарлотта Гуттенберг из Флориды сделала свою первую татуировку. На эксперимент американка решилась после смерти мужа. Тот был противником нательных рисунков, оставшись предоставлена сама себе, женщина решила, что пора исполнить давнюю мечту. Правда, в салоне немного запаниковала, но на помощь пришел Чарльз Хелмке. Пожилой американец с 18 лет забивает тело татуировками и вызвался подержать Шарлотт за руку, пока той будут набивать рисунок. Додержался до того, что с тех пор, а это был 2006 год, пара не расстается. Чарльз попал в книгу рекордов Гиннеса как обладатель татуировок, покрывающих 97 процентов его тела.

Но дама сердца Чарльза, которая когда-то боялась делать рисунок в салоне, оказалась решительнее мужа на 1 процент – рисунки покрывают ее тело на 98 процентов. Такую красоту косыночкой бабушки не прикроешь, да Шарлотт и не хочет – она смело оголяется для фотосессий и щеголяет по городу в открытой одежде, чтобы молодые завидовали расписным ногам и спине. Свободными от тату у нее осталось только лицо и пальцы.

Шарлотт побила мировой рекорд по количеству татуировок Фото: https: facebook.com/charlotte.guttenberg.5Фото: Facebook

На сайте книги рекордов Гиннеса сказано, что впервые обладателем рекорда американка стала в 2015 году.

- Теперь 98,75% ее фигуры одеты в чернила, она стала самой татуированной пожилой женщиной и добавила еще титул в свой список наград, будучи самой татуированной женщиной на свете , - сообщают в пресс-службе Книги рекордов Гиннеса.

Своего нового мужа она встретила в тату-салоне Фото: https: facebook.com/charlotte.guttenberg.5Фото: Facebook

Пожилая татуированная дама признается, что порой получает негативные комментарии в соцсетях, но у нее есть ответ всем недоброжелателям:

- Наличие татуировок дало нам возможность показать всем, что вы можете быть разными, вы можете выразить себя, и не важно, как вы это делаете, -сказала Шарлотт.