«Производительность растет, зарплаты тоже»: Предприятия Самарской области станут эффективнее

Самарская область в числе пяти лидеров в реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Главная цель этого проекта - рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых и несырьевых отраслях экономики. В нашем регионе развитие в этом направлении началась еще в 2017 году. На данный момент именно в Самарской области открыта первая в стране «Фабрика процессов» и первый центр компетенций ГК «Ростех». Эти и другие успехи обеспечили нашему региону место в числе лидеров.

Нам необходим рост производительности труда

Как отметил министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов во время круглого стола, посвященного реализации данного нацпроекта, Самарской области рост производительности труда просто необходим. Уже сейчас 54 предприятия региона вошли в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». На 32 предприятиях идет активная работа с тренерами федерального или регионального центра компетенции или с привлеченными консультантами. Десять предприятий завершили модернизацию в 2018 году и сейчас пожинают плоды своей работы и отмечают рост производительности.

- К 2024 году мы ожидаем вовлечение в проект 250 предприятий нашей области. Это крупные и средние предприятие с выручкой от 400 миллионов рублей. По нашим расчетам, производительность труда на всех предприятиях Самарской области в 2024 будет расти в год в среднем на 4,8%. Общий рост производительности труда за все время реализации проекта мы оцениваем на уровне 24-25%, - отметил Михаил Жданов.

Участие в обсуждении принял министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов. Автор фото: ИГОРЬ КАЗАНОВСКИЙ ("Волжская коммуна")

Обучение сотрудников - залог роста!

Повысить производительность труда невозможно без обучения сотрудников. Заместитель министра – руководитель департамента занятости, миграционной политики и социальных выплат Ольга Фурсова заверила, что повышение квалификации сотрудников предприятий-участников нацпроекта идет полным ходом.

- В прошлом году желающих оказалось больше, чем планировалось. В 2018 году мы работали с 5 предприятиями-участниками нацпроекта, в этом году с 30, - привела несколько цифр Ольга Фурсова. - Мы работает с компаниями, которые заключили договор с региональным министерством промышленности. В этом году число участников уже в три раза выше запланированного.

Для предприятий повышение квалификации его сотрудников оборачивается сплошными плюсами: затраты компенсируют, форму обучения можно выбрать самую удобную, в том числе дистанционное обучение, предприятие самостоятельно может выбрать учебное заведение, даже собственный образовательный центр. Есть возможность отправить специалиста на обучение в другой регион страны.

Тренеры помогут

Повышение квалификации только часть большой программы по улучшению производительности труда. Еще один важный компонент роста - взаимодействие с федеральным (ФЦК) или региональным центром компетенции (РЦК) в сфере производительности труда.

- В первую очередь мы предлагаем генеральным директором посетить наши модельное предприятие. Важно, чтобы руководство предприятия было заинтересовано в применении инструментов бережливого производства и развитии. Затем на предприятие формируются учебные группы. Они проходят трехдневное обучение. Все это подготовительный этап. После на предприятие приезжает эксперт центра компетенции, – отметил представитель Федерального центра компетенции в сфере производительности труда Константин Пашутин.

Вместе с руководством предприятия эксперты находят слабые места и решают, что и как оптимизировать. Но в первую очередь всех сотрудников обучают основам технологии 5S.

Кроме федерального центра компетенции в Самарской области работает региональный. Пока в его штате 7 экспертов.

- Все наши эксперты проводят минимум полугодовую стажировку с экспертами федерального центра компетенции, после чего их ждет жесткая аттестация. Только после этого они начинают работать. Четыре наших эксперта уже имеют допуск, трое проходят стажировку с экспертами ФЦК, - добавил представитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области Константин Серов.

Всего в РЦК будет 10 экспертов. Чтобы подготовить каждого необходимо от 6 до 9 месяцев.

- Сейчас в работе Регионального центра компетенции 8 проектов. В ближайшее время мы выйдем еще на четыре предприятия, - отметил Константин Серов. - В следующем году мы планирует работать с 11 предприятиям.

Круглый стол, посвященный нацпроекту, прошел в пресс-центре газеты "Волжская коммуна" и ТРК "Губерния". Автор фото: ИГОРЬ КАЗАНОВСКИЙ ("Волжская коммуна")

Плюсы уже оценили

В числе первых поднимать производительность труда на своем предприятии взялись в АО «Средне-Волжский механический завод». Через полгода после оптимизации стали заметны результаты. Как заверил заместитель генерального директора АО «СВМЗ» Сергей Чернов производительность труда выросла на 48% в расчете на каждого сотрудника, при этом снизились объемы незавершенного производства и время процесса. Благодаря этому удалось повысить зарплаты. Сейчас оптимизированы еще два производственных потока и продолжается оптимизации офисных процессов. Кроме того, при поддержке ФЦК в сфере производительности труда запустили «фабрику процессов». Это образовательный центр, где специалисты на примере изучают принципы бережливого производства.

Конкретно

Попасть в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» можно подав заявку на сайте производительность.рф

Подробнее узнать о том, какие предприятия могут присоединиться, читайте на сайте министерства промышленности Самарской области.