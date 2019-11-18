2019-11-18T15:38:04+03:00
Общество

Прыжки на скакалке - как вид спорта: В Омске дети учатся в “Школе скиппинга”

“Прыгалка” из детства - это не просто игрушка, но и серьезный спортивный тренажер
Ольга БОРСКАЯ
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В Омске есть даже своя сборная команда по роуп-скиппингу Фото: vk.com/omkassВ Омске есть даже своя сборная команда по роуп-скиппингу Фото: vk.com/omkass
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Помните, как в детстве все прыгали на скакалке? “Десяточки”, “рыбак и рыбки”, “змейка”... Только потом детство заканчивалось, а скакалка отправлялась в дальний-дальний шкаф, к остальным забытым игрушкам.

А между тем, это не просто детское развлечение, а отличный спортивный тренажер. Простая “прыгалка” из детства помогает укреплять мышцы ног и рук, тренировать вестибулярный аппарат, развивать координацию движений, чувство ритма, внимательность…

Сейчас роуп-скиппинг - или прыжки на скакалке - это настоящий вид спорта. В нем есть несколько разных дисциплин, проводятся всероссийские и международные соревнования, есть Чемпионат мира. Вы удивитесь, но в спиппинге находится даже место творчеству. Часто в свои выступления атлеты добавляют акробатические элементы (стойки на руках, перевороты, сальто), сочетают прыжки с танцами.

Скакалка помогает укреплять мышцы ног и рук, тренировать вестибулярный аппарат, развивать координацию движений, чувство ритма, внимательность… Фото: vk.com/omkass

Скакалка помогает укреплять мышцы ног и рук, тренировать вестибулярный аппарат, развивать координацию движений, чувство ритма, внимательность… Фото: vk.com/omkass

Серьезно к развитию этого нового вида спорта подошли в Омске - проект “Школа скиппинга” в 2019 году получил президентский грант.

- Скакалка – незаменимый тренажер для развития всех физических качеств. Скиппинг - это не только прыжки через скакалку, но и танцевальные движения, парная и командная работа. Скакалка доступна, мобильна и проста в использовании и всегда есть возможность заниматься в любом относительном просторном месте, - говорят организаторы.

Все началось с простого школьного проекта. В 2015 году две шестиклассницы лицея №149 Елизавета Шкода и Алина Филимонова увлеклись новым видом спорта. В следующем году ролик «Прыгай на здоровье», снятый девочками, победил на детском конкурсе социальной рекламы «Омская линия».

Прыгай на здоровье.#Омск #скиппинг #дети #спорт

Учителя и директор поддержали подростков, скиппинг добавили к урокам физкультуры, а в 2016 году в первых городских соревнованиях приняло участие четыре школы. Спустя два года их было уже в три с половиной раза больше. Сейчас в городе есть даже своя сборная команда по роуп-скиппингу - «Омка», участники которой побеждают на всероссийских соревнованиях.

Часто атлеты выполняют не только простые прыжки, но и добавляют акробатические элементы Фото: vk.com/omkass

Часто атлеты выполняют не только простые прыжки, но и добавляют акробатические элементы Фото: vk.com/omkass

С помощью президентского гранта атлеты надеются сделать прыжки на скакалке настоящим массовым видом спорта и привлечь в свои ряды еще больше детей и подростков из Омска.

- У большинства детей есть природный соревновательный дух, и мы считаем, что скиппинг предоставляет им отличную возможность ощутить чувство достижения успеха, особенно тем, кто обычно не участвует в «традиционных» командных играх, - уверены авторы проекта “Школа скиппинга”.

Полученные средства президентского гранта помогают закупить инвентарь в образовательные учреждения, в которых большинство учеников - из малоимущих семей. Для педагогов и учителей проходят семинары, а на учебно-тренировочных занятиях спортсмены и тренеры показывают школьникам новые - самые замысловатые - прыжки. Омская Лига скиппинга объединит клубы, созданные на базе городских школ. Помощь в проведении занятий и соревнований окажет команда волонтеров, прошедшая судейские курсы.

С помощью президентского гранта атлеты надеются сделать прыжки на скакалке настоящим массовым видом спорта Фото: vk.com/omkass

С помощью президентского гранта атлеты надеются сделать прыжки на скакалке настоящим массовым видом спорта Фото: vk.com/omkass

Завершит проект большой фестиваль, на котором пройдут мастер-классы от ведущих тренеров и чемпиона России по роуп-скиппингу, а также открытые соревнования и показательные выступления спортсменов.

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