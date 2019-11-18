«Нас спасут только орбитальные кольца»: Куда человечество переселится, когда окончательно угробит Землю

На картинах это выглядит эффектно. Гигантское кольцо, опоясывающее Землю, на фоне песчинок-звезд и бескрайней темноты космоса. В таких будут жить люди будущего. По крайней мере, по версии известного российского архитектора-футуролог Артура Скижали-Вейса. Он разработал новую концепцию колонизации космоса.

Во многих фантастических книгах и фильмах проскальзывают мечты человечества о жизни вне Земли. Тем более, что по некоторым прогнозам через пару веков, если не раньше, люди могут так загадят планету, что жить на ней будет невозможно.

Кстати, еще у Константина Циолковского (основоположник теоретической космонавтики жил в 1857-1935 годах, - Авт.) была теория о орбитальных городах. Он полагал, что в будущем человечество сможет построить в космосе города-бублики, которые будут вертеться где-то на орбите. Но там речь шла лишь о десятках тысяч жителей.

Вид Орбитального кольца с освоенной поверхности Луны. Рисунок: Артур Скижали-Вейс

ЗАЧЕМ ВОЗРОЖДАТЬ ЧУЖУЮ МЕРТВУЮ ПЛАНЕТУ?

Артур Скижали-Вейс считает, что улетать с Земли миллиардам человек рано или поздно все-таки придется. Но недалеко. В этом суть его концепции орбитального кольца - гигантского поселения, которое должно опоясать Землю.

- Это мой ответ Илону Маску, который предлагает колонизировать Марс, - признается архитектор. - Маск заблуждается. Колонизация Марса не имеет никакого смысла. Посмотрите на поверхность планеты. Она вся изрыта кратерами, которые образовались после падений метеоритов. Это ближайшая планета к поясу астероидов. Она погибла пару миллиардов лет назад. Колонизация Марса - это слишком рискованно для людей и слишком дорого. Гораздо логичней и проще было бы создать орбитальное кольцо.

По словам архитектора, части этой конструкции нужно будет собирать на Земле или Луне (там много редкоземельных металлов, а строить можно удаленно через гигантские 3D-принтеры), а затем доставлять на орбиту и монтировать.

- Но за счет чего кольцо будет держаться на орбите, не смещаясь в сторону Земли?

- Кольцо должно проходить по диаметру на высоте в 70 тысяч километров от Земли. Там ускорение свободного падения равно нулю. То есть, кольцо не будет притягиваться к Земле и не будет никоим образом влиять на нашу планету.

Вид Орбитального кольца с затопленной Земли после Глобального потепления. Рисунок: Артур Скижали-Вейс

- Вы говорите, что колонизировать Марс не имеет смысла из-за постоянных метеоритных бомбардировок. А разве кольцу это не угрожает?

- У кольца будут ядерные двигатели, которые в случае потенциальной опасности сближения с метеоритом могут корректировать местоположение кольца. Как вы знаете, в космосе для ускорения не требуется много энергии. Какие-то объекты можно сбивать лазерными пушками.

ИСКУССТВЕННАЯ ГРАВИТАЦИЯ, РЕКИ И ЛЕСА

Толщина орбитального кольца (в сечении) составит несколько километров. По словам Артура Скижали Вейс, люди сумеют создать внутри искусственную гравитацию, искусственные экосистемы - реки и леса. На гигантской космической станции можно будет развивать сельское хозяйство, наладив полностью безотходное производство.

- Как это будет выглядеть? В кино мы можем видеть нечто подобное?

- Нечто подобное было в фильме «Элизиум: Рай не на Земле» с Мэттом Дэймоном. Там речь идет о том, что на Земле совсем беда с экологией и богатые люди построили для себя город на орбите - это такой же «бублик», как у Циолковского, на несколько десятков тысяч жителей. Там внутри кольца воссозданы загородные земные ландшафты.

- В нашем случае какой может быть причина столь массового переселения?

- Есть несколько вариантов возможного развития событий. Повышение уровня мирового океана из-за глобального потепления. Катастрофическое загрязнение окружающей среды. Ядерные войны.

Вид Орбитального кольца из высокогорных районов Земли с сохранившимимся лесами. Рисунок: Артур Скижали-Вейс

Сейчас даже сложно себе представить масштаб проекта «Орбитальное кольцо». Ясно одно: для строительства такой махины понадобятся огромные ресурсы.

- Разумеется, такой проект в одиночку не потянет ни одна держава, - говорит футуролог. - Поэтому нужна консолидация всех сил. Только проектирование объекта может занять полсотни лет, а то и больше. Строительство растянется на 200, а то и 300 лет. Людей начнут доставлять на кольцо шаттлами с Земли партиями, по мере запуска в эксплуатацию различных участков.

- На Земле есть такое количество материала для строительства?

- Стройка займет так много времени еще и по причине того, что материалы нам предстоит производить в масштабах, которых сейчас у нас просто нет. Строить нужно, конечно, не из металла. Нужны легкие высокопрочные материалы, нанотрубки, солнечные панели. Если все страны мира откажутся от расходов на оружие, высвободится огромное количество ресурсов и денег.

Большая космическая Гавань Орбитального кольца с космопортами. Рисунок: Артур Скижали-Вейс

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Об орбитальном кольце...

- Мы с вами, конечно, не можем заглядывать на сто лет вперед и предугадывать уровень развития технологий. Но при сегодняшних реалиях, на мой взгляд, проект орбитального кольца - вряд ли осуществимая идея, - говорит профессор, заведующий Отделом исследования Луны и планет Государственного астрономического института имени Штернберга при МГУ Владислав Шевченко. - Представьте себе, какое количество пусков космических кораблей понадобится, чтобы доставлять на орбиту детали для будущего кольца, сколько нужно будет кораблей, чтобы вывезти в космос всех жителей Земли. Корабли должны взлетать со всех космодромов каждый день. Нас, землян, сейчас уже семь миллиардов, а сколько будет через двести лет? Кроме того, все эти пуски будут давать огромное количество искусственной энергии. Это как раз то, из-за чего сейчас происходят природные катаклизмы. Мы стали вырабатывать слишком много энергии, поэтому в Сахаре выпадает снег, а в Сибири в ноябре 20 градусов тепла. Последствия от такого количества пусков могут привести к тому, что перевозить на орбиту будет уже некого.

...и колонизации Марса

- Колонизация Марса - это нереальная вещь, - прокомментировал на днях идеи Илона Маска в интервью видеоблогеру Юрию Дудю известный астрофизик, профессор Калифорнийского технического института Константин Батыгин. - Не то что это невозможно сделать в принципе. Мне кажется, что в сегодняшнем мире это не то, куда надо тратить ресурсы. Марс - даже если ты сделаешь из него самую лучшую планету, какой он может быть, максимизируешь его потенциал - все равно будет полное говно по сравнению с Землей. Если подумать, какие нужны затраты, чтобы колонизировать Марс... Нужно ли это делать? Нет. Лучше такие инвестиции потратить на Землю.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Одна доработка идеи Циолковского была широко известна в середине 1970-х годов. Студенты Стэнфордского университета предложили НАСА проект космического поселения в форме тора (представьте себе наш традиционный бублик, который кружится вокруг своей оси). Кольцо с искусственной гравитацией, получившее название Стэнфордский тор, должно было быть 1.8 км в диаметре и было рассчитано на 10 тысяч жителей. В НАСА проект отклонили, посчитав его слишком затратным.