"Надеюсь, в Госдуме «антиалкогольное предложение» не пройдет!". Эксперт прокомментировал предложение сократить на час продажу спиртного

Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился в правительство и в Госдуму с предложением запретить продажу алкоголя в нашей стране после 22.00. Сейчас нельзя торговать спиртным с 23.00 до 8.00. Причем регионы имели право уменьшать время, отведенное на такую торговлю. Но правом этим воспользовались далеко не все.

Представители ОНФ полагают, что ужесточение правил реализации продукции, имеющей градус, снизит число ДТП и количество преступлений, которые совершают по пьянке — особенно молодые. Минздрав вроде бы предложение уже поддержал.

За комментариями «КП» обратилась к главе Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадиму Дробизу.

- Есть зависимость времени продажи и числа пьющих?

- Когда ввели ограничения в 2007-м, потребление алкоголя в группе от 18 до 55 лет сократилось максимум процентов на 10. Включая и легальную, и нелегальную суррогатную продукцию. Но когда говорят, что ограничительными мерами потребление алкоголя в два раза сократят - это опасная иллюзия.

- Против чего направлено возможное ограничение?

- У нас сегодня все борются с «наливайками». Это магазин, который в режиме торговой точки работает до времени легальной продажи алкоголя в регионе. А потом превращается в общепитовскую точку с двум столиками двумя стульями — там наливают алкоголь. И эта вот история родилась от региональной политики в области ограничения и запретов по реализации алкоголя.

- Неужели прежних ограничений не достаточно?

- По Федеральному закону от 2007 года у нас ограничены продажи с 23.00 до 8 .00 утра. И примерно четверть регионов так и делают. Но нормальному человеку в 8 утра алкоголь, как правило, не нужен. А вот вечернее время трогать нельзя.

- Почему?

- 75% алкоголя продается с 18-19.00 до 22- 23.00. Когда до 2007 года существовали ночные продажи —у нас 10% алкоголя продавались ночью. Ограничили - ну да, хулиганства поначалу стало меньше. А потом... его стало столько же. А позже и молодежи от 18 до 30 лет демографически стало меньше в два раза, чем 10 лет назад — так и «молодежное потребление» алкоголя сократилось.

- Разброс в подходе по стране велик...

- Четверть регионов как не трогали федеральное время, так и не трогают — и торгуют алкоголем с 8.00 до 23.00. И в этих регионах, включая Москву, практически нет проблемы таких вот магазинов-«наливаек». То есть борются с ними. А 75% ограничили это время вечером — 9 или 10 часами вечера. И ограничение времени продажи легальной продукции породило колоссальную проблему.

- Выросла нелегальная торговля и налоги пошли мимо кассы?

- Даже не хочу говорить о том, что происходило в регионах — в Ульяновской области, в Якутии. Это кошмар. Колоссальные ограничения и запреты не дали никакого позитива. В одной из республик в итоге президент слетел со своего поста. Там было максимальное давление на алкогольный бизнес. А в тех регионах, где разумно подходят — там нормально. Считаю, надо продавать по федеральному закону без изменений.

- Правда ли, что из-за этого «срезанного» часа в регионах недосчитались налоговых отчислений ?

- Серьезных подтверждений этому нет. Но при том был праздник на улице нелегальных продавцов, а магазины кака раз стали превращаться в «наливайки». Лицензия-то была единая — что у кабака, что у магазина! И 75 % регионов такое учинили. Решение одной кажущейся проблемы привело к возникновению целой кучи проблем.

- Куда пойдет человек, если он не успел взять бутылку до 22.00?

- Либо к нелегалу, либо в интернет-магазин позвонит. И вот эти деньги точно пойдут мимо кассы государства, и здоровьем человек будет рисковать! Например, под Москвой пять рабочих из Чувашии нашли коньяк и отравились, трое сразу погибли.

- Нужен домашний запас легальной продукции?

- Так у нас же в советское время был запас в домашнем буфете алкоголя. По бутылке водки, коньяка шампанского. Если человеку сорвали праздник — он же будет заранее покупать в несколько раз больше. Молодежь станет разве на 10% здоровее, если на час сократить продажи?

- Практика европейских стран какова?

- Тут есть хитрость. В Скандинавии намного больше общепитов, торгующих высокоградусныгм продуктом У нас 230 тысяч точек, торгующих спиртным. Из них 50 тысяч кабаков и 180 тысяч магазинов. А в Швеции и Финляндии по 500 магазинов — но по 8 тысяч кабаков. Там у людей денег больше, и алкоголь в общепите более доступен. У нас же в кабаках алкоголь пьют мало, потому что безумно дорого. А в Европе общедоступен.

- Ваш прогноз — в Госдуме поддержат сокращение на час?

- Мой прогноз — предложение о сокращении времени продажи на час в парламенте не пройдет. В Госдуме сейчас здравомыслящих людей стало больше.