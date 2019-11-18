2019-11-18T16:45:09+03:00
Город помогает

Для реабилитации детей-инвалидов применяются инновационные технологии

Помощь можно получить бесплатно
Наталья ЮРЬЕВА
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Фото:dszn.ruФото:dszn.ru
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Столичный Центр реабилитации и образования № 7 занимается реабилитацией и образованием московских детей с инвалидностью в возрасте от 6,5 до 18 лет. Сюда приезжают с разными болезнями (кроме ментальных) - сахарный диабет, астма, детский церебральный паралич. Один курс рассчитан на 24 дня. При этом помощь можно получить бесплатно, обратившись в свой территориальный центр социального обслуживания (ТЦСО) в Москве.

«Сегодня в центре проживают 140 мальчишек и девчонок, - рассказали в Департаменте труда и социальной защиты населения столицы. - Всего за год здесь обслуживается порядка 1400 детей. У каждого ребенка свой план по реабилитации и образованию».

Фото:dszn.ru

Фото:dszn.ru

Для обучения и реабилитации используются современные технологии. К примеру, во время уроков истории с помощью VR-шлемов можно отправиться в виртуальное путешествие по Третьяковке. С помощью специальной платы и нейро-интерфейса «Роботрек» ученик на уроке информатики превращает мысли в импульс и запускает мини-робота.

На процедурах в зависимости от диагноза дети получают массаж, комплексную физиотерапию на новейших аппаратах, лечебную физкультуру, спелеотерапию, занятия в бассейне и иппотерапию. А тех, у кого нарушения опорно-двигательного аппарата - с легкими формами ДЦП, после аварии или серьезной травмы - отправляют в невесомость с помощью антигравитационной беговой дорожки. Новинка помогает быстрее восстановить двигательную активность.

Фото:dszn.ru

Фото:dszn.ru

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