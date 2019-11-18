2019-11-18T18:34:11+03:00
Звезды

Похудевшая Нетребко поздравила Крутого с юбилеем

Звезда оперной сцены стала главным украшением концерта маэстро
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Анна Нетребко исполнила произведения маэстро Крутого с альбома «Romanza».Анна Нетребко исполнила произведения маэстро Крутого с альбома «Romanza».Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Этим летом композитору и продюсеру Игорю Крутому исполнилось 65 лет. Юбилей один из главных хитмейкеров страны отметил в кругу семьи, а теперь отмечает с поклонниками, устраивая концерты в формате творческих вечеров.

Филипп Киркоров не скрывает, что является многолетним поклонником Нетребко. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Филипп Киркоров не скрывает, что является многолетним поклонником Нетребко.Фото: Михаил ФРОЛОВ

В минувшие выходные маэстро презентовал в Кремлевском дворце песни из альбома «Romanza», которые написал специально для всемирно известных оперных исполнителей. В этот вечер на сцене Кремля царила оперная дива Анна Нетребко с супругом Юсифом Эйвазовым.

Анна Нетребко заметно постройнела. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анна Нетребко заметно постройнела.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Невероятный красоты творческий вечер моего друга маэстро Игоря Крутого, посвящённый его 65-летию с участием звезд мировой оперной сцены Юсифа Эйвазова и Анны Нетребко прошёл в Кремлёвском Дворце при полном аншлаге. Эпично, роскошно, статусно, дорого, очень красиво и талантливо, - написал в своем Инстаграме Филипп Киркоров. - Как же это здорово и какая это честь - быть свидетелем и зрителем подобных музыкальных событий в наше время и в нашей стране. Особый респект постановочной группе режиссера Алексея Сеченова.

Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым.Фото: Михаил ФРОЛОВ

А поклонники Нетребко отметили, что не только ее супруг Юсиф Эйвазов скинул более 30 кило, но и сама Анна заметно постройнела.

Впрочем, Нетребко отрицает, что изнуряет себя диетами.

Юсиф Эйвазов похудел на 30 кило. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юсиф Эйвазов похудел на 30 кило.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Я ем все, что хочу. К косметологам и тренерам не хожу. И худеть не собираюсь. Мужу нравятся мои формы и это главное, - кокетничает оперная звезда.

29 июля Игорю Крутому исполнилось 65 лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

29 июля Игорю Крутому исполнилось 65 лет.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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