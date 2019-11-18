2019-11-18T19:47:19+03:00
Происшествия

Настю Рыбку обвинили в краже телефона и 2000 евро

На скандально известную девушку поступило заявление от ее собственной подруги
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Настя Рыбка в редакции "Комсомольской правды".Настя Рыбка в редакции "Комсомольской правды".Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В воскресенье утром, 17 ноября, в отдел полиции по Пресненскому району Москвы обратилась безработная петербурженка Дарья Андреева с заявлением о краже. Женщина рассказала полицейским, что ее подруга, Анастасия Вашукевич более известная как Настя Рыбка, похитила у нее мобильный телефон, 2000 евро и личные вещи.

"По словам потерпевшей 34-летней Дарьи Андреевой, кража произошла, когда она была в гостях у 29-летней Анастасии Вашукевич, проживающей в апартаментах в башне ОКО на Пресненской набережной", - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку по факту кражи дорогостоящих вещей и крупной суммы денег у безработной женщины. Полицейским предстоит выяснить, зачем девушке, живущей в роскошных апартаментах в Москва-Сити воровать у собственной подруги телефон и деньги.

Напомним, Настя Рыбка стала известна после того, как в феврале 2018 года в Таиланде, в городе Паттайя, ее задержали по обвинению в проведении незаконного секс-тренинга. Тогда были арестованы 10 человек, в том числе Настя Рыбка и российский коуч Алекс Лесли. В январе 2019 года осуждённых депортировали из Таиланда в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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