2018-02-26T12:33:55+03:00
Общество

Настя Рыбка и секс-тренер Алекс Лесли попали в тайскую тюрьму

Правоохранители задержали пикапера во время очередного семинара в прямом эфире [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич)Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич)Фото: СОЦСЕТИ
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Снискавшие неожиданную популярность секс-гуру Алекс Лесли (Александр Кириллов) и его подруга Анастасия Вашукевич, также известная как Настя Рыбка, оказались в тайском СИЗО. Задержание произошло в курортной Паттайе, где тренер по пикапу учил молодых парней правилам быстрых знакомств.

Все произошло в прямом эфире во время завершающего, десятого дня семинара. Молодые люди как раз рассказывали наставнику о своих похождениях и успехах, а помощница Алекса снимала происходящее на телефон и транслировала это в интернет. В какой-то момент в помещение ворвались местные правоохранители и первым делом вырвали смартфон из рук девушки.

Настя Рыбка попала в тюрьму в Таиланде.Также в застенках оказался её секс-тренер и друг Алекс Лэсли. Точная причина ареста пока официально не названаЕлена ЛАПТЕВА

По имеющимся данным, Вашукевич в этот момент находилась совершенно в другом месте - на острове Ко Ланта, где также проводила уроки соблазнения. Однако вскоре на ее страничке в соцсетях появился пост: "Настя Рыбка и Алекс Лесли сейчас в тайской тюрьме... Никаких обвинений не было предъявлено...".

Местные СМИ сообщили, что правоохранители допросили всех участников, но вскоре отпустили. А вот 10 организаторов тренинга оштрафовали - одного инструктора за слишком долгое пребывание в стране, троих - за незаконный въезд, остальным предъявили обвинения в работе без соответствующей визы.

Ранее сайт kp.ru публиковал видео задержания Алекса Лесли в Таиланде.

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