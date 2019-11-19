2019-11-19T01:42:05+03:00
Общество

Зачем топить полусладкое в тазике воды? Как работают домашние методы определения качества вина

Эксперты Роскачества рассказывают, как на вид и вкус определить хорошее вино: три главных критерия
Анна КУКАРЦЕВА
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Существует много «народных» способов определения качества винаСуществует много «народных» способов определения качества винаФото: Андрей АБРАМОВ
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- Самостоятельная оценка качества вина – достаточно непростое дело, требующее подготовки и специальных знаний. Дегустаторов, оценивающих вина, тренируют годами. Хотя можно попробовать подготовится к самостоятельной проверке качества вина дома, – говорит Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества.

Существует много «народных» способов определения качества вина. Например, популярная метода с рюмкой и тазиком расскажет, как отличить сухое вино от полусладкого или сладкого, не пробуя его на вкус.

- Вина с сахаром имеют большую плотность, чем сухие, и остаются в рюмке, когда ее погружают в воду, любое сухое вино (даже самое дорогое и качественное), будет растворяться в воде гораздо активней, чем полусладкое самого низкого качества и даже если сладость в нем от свеклы, - говорят эксперты. - Как говорится, забудьте физику с химией, и жизнь наполнится чудесами и магией. Увы, определить качество вина в домашних условиях будет куда сложнее, чем сладость. Ведь вам, скорее всего, недоступны даже самые простые методы физико-химического анализа вин, например, определение массовой концентрации титруемых кислот или содержания алкоголя. Вряд ли у вас в кладовой также найдется жидкостной или газовый хроматограф. Анализы на красители и ароматизаторы довольно дорогие и могут проводиться только в специализированных лабораториях.

Как определить качество на вкус и цвет

Остается метод сенсорного или органолептического анализа. То есть – внешний вид, аромат и вкус.

1. Никаких хлопьев или сильного осадка

При оценке внешнего вида вина стоит обратить внимание на прозрачность и чистоту. Если в вине плавают хлопья или какой-то другой осадок, есть повод усомниться в качестве. Хорошее вино должно обладать естественным здоровым цветом с блеском, к примеры белое сухое – светло-соломенным или бледно-золотистым. Если белое сухое вино похоже по оттенку на осветленный яблочный сок, скорее всего, оно испорчено - окислено. Красное вино может обладать очень широкой гаммой оттенков от бледного гранатового до насыщенного рубиново-вишневого и даже непрозрачно-красного с фиолетовым оттенком.

2. А во вкусе — ни лука, ни мышей...

В букете вина выделяют несколько групп ароматов: цветочные, фруктовые, животные, растительные. Есть целый ряд «пороков» вина, которые свидетельствуют о его низком качестве или ошибках, допущенных в производстве – «мышиный» тон (фу! - прим. ред.), оттенок цветной капусты, лука (фу-фу!), вареной свеклы. Все эти вкусы, несовместимые с вином, недвусмысленно говорят о болезнях винодельческого продукта.

Во вкусе может присутствовать обжигающий оттенок, который говорит о повышенном содержании «летучих кислот» – в первую очередь, уксусной.

3. Не заказывайте по интернету

Лучше не покупать алкоголь в интернете с доставкой, тем более, в запрещенное время (после 22:00–23:00 до 8.00–9.00, в зависимости от региона это время может варьироваться). Есть большой риск приобрести контрафактный алкоголь. Крупные импортеры и сети имеют на своих сайтах интернет-витрины, где можно почитать о продукте, забронировать его для покупки непосредственно в магазине. Все, что привозит курьер домой – это алкоголь, происхождение которого не известно. Не рискуйте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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