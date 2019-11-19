«Несчастная жертва сексуальной балерины»: Волочкова рассказала о дамах, у которых увела мужей

Анастасия Волочкова уже около года рассказывает о своем романе с неким европейцем, у которого никогда не было семьи. Правда пока лицо своего избранника балерина не показала поклонникам.

Однако, судя по всему, в жизни Волочковой не всегда были только свободные от брачных уз мужчины.

volochkova_art Анастасия Волочкова уже около года рассказывает о своем романе с неким европейцем

В своих только что изданных мемуарах «Плата за успех» Анастасия рассказала, почему ей приписывают романы с женатыми толстосумами.

- Ложка дегтя в моей жизни — людская зависть, преследующая меня по пятам,-пишет балерина в своей книге. - Понимаю, что отчасти я сама виновата, я веду довольно открытый образ жизни. А у нас не принято показывать свое счастье, словно в счастье есть что-то зазорное. Нельзя рассказывать о своих мужчинах, лучше помалкивать, а еще лучше — постоянно жаловаться. Таким все сочувствуют, жалеют их, закрывают глаза на все то, что мне, Анастасии Волочковой, никогда не простят.

Недавно Волочкова опубликовала мемуары «Плата за успех»

Но я притворяться не хочу, не умею и не буду. И по поводу то и дело возникающих из небытия, словно грибы после дождя, женщин, у которых я якобы увела того или иного мужчину, хочу заметить следующее. Есть забавная особенность — это всегда бывшие жены, а то и вовсе не жены, а случайные подруги, отношения с которыми у этих мужчин давно остались в прошлом. Но которые вдруг вспомнили о своих бывших мужчинах, как только появилась возможность повысить свою популярность за счет имени известного человека, чье имя всегда в топах обсуждений. Милые мои, повысить таким образом популярность можно, только изрядно опустив самих себя! Имейте всегда это в виду.

Мои избранники, какими бы они ни были богатыми, в своем кругу очень авторитетные люди. Они, как и все представители большого бизнеса, не слишком известны широкой публике. Расскажи их бывшие жены и подруги журналистам, что мужчины от них просто ушли, это мало бы кого заинтересовало. Но совсем другое дело, если муж ушел к Волочковой — это же скандал, сенсация! Хотя, право слово, в чем тут скандал? Понять это — удел только очень примитивных людей. Не имеет значения, что муж ушел три года назад, а роман с Волочковой начался только что. У бывших подружек сразу появляется повод засветиться в каком-нибудь ток-шоу, явить миру свое лицо из телевизора. Последнее время это просто навязчивая параноидальная идея всех подобных дам. Ведь у нее появился новый статус — несчастная жертва сексуальной балерины Волочковой, грозы семейств и королевы-разлучницы.

volochkova_art Судя по ажиотажу на мои шпагаты, #шпагатволочковой рулит #анастасияволочкова

У меня эти женщины — и те, кто таким образом привлекает к себе внимание, и те, кто множит вокруг меня эти скандалы и смакует их в соцсетях, вызывают смесь раздражения и жалости. Мне так хочется сказать им, чтобы они, наконец, уже перестали жить моей жизнью, а занялись своей. А еще лучше отправить их всех в балетный зал учиться садиться на шпагат, раз он у них вызывает такие противоречивые чувства. От восторга до осуждения. Мой шпагат многих восхищает, удивляет, вызывает бурю завистливых эмоций по причине его стройности, размаха и грации. Кого-то он будоражит, рождает массу фантазий, включая эротические, кого-то раздражает, но точно никого не оставляет равнодушным, впрочем, как и сама я. Во-первых, они поймут, сколько времени, боли и пота нужно потратить на то, чтобы быть в такой великолепной форме. Попробовав самостоятельно растянуть связки, добившись такой феноменальной растяжки, как у меня, укрепив мышцы до такой степени, чтобы этот шпагат мог быть таким же удивительным и разным: горизонтальным, вертикальным, параллельным и перпендикулярным... И вот тогда они получат возможность критиковать меня с высоты собственных достижений. Можем даже сравнить. А во-вторых, возможно, они сильно удивятся, какие новые возможности открываются при наличии гибкого, стройного, растянутого, подтянутого и грациозного тела в близости с мужчинами, и тогда у них просто больше не будет времени и желания злобствовать, найдется куда более приятное занятие.

Жаль только, что навряд ли кто-то прислушается к моему совету. Зубоскалить куда как проще…