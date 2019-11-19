2019-11-19T01:21:29+03:00
Звезды

«Несчастная жертва сексуальной балерины»: Волочкова рассказала о дамах, у которых увела мужей

По словам Анастасии, рядом с ней только богатые кавалеры
Игорь ПОЛЯКОВ
Поделиться:
В жизни Волочковой не всегда были только свободные от брачных уз мужчиныВ жизни Волочковой не всегда были только свободные от брачных уз мужчиныФото: из личного архива
Изменить размер текста:

Анастасия Волочкова уже около года рассказывает о своем романе с неким европейцем, у которого никогда не было семьи. Правда пока лицо своего избранника балерина не показала поклонникам.

Однако, судя по всему, в жизни Волочковой не всегда были только свободные от брачных уз мужчины.

volochkova_artvolochkova_art
Анастасия Волочкова уже около года рассказывает о своем романе с неким европейцем
15721 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В своих только что изданных мемуарах «Плата за успех» Анастасия рассказала, почему ей приписывают романы с женатыми толстосумами.

- Ложка дегтя в моей жизни — людская зависть, преследующая меня по пятам,-пишет балерина в своей книге. - Понимаю, что отчасти я сама виновата, я веду довольно открытый образ жизни. А у нас не принято показывать свое счастье, словно в счастье есть что-то зазорное. Нельзя рассказывать о своих мужчинах, лучше помалкивать, а еще лучше — постоянно жаловаться. Таким все сочувствуют, жалеют их, закрывают глаза на все то, что мне, Анастасии Волочковой, никогда не простят.

Недавно Волочкова опубликовала мемуары «Плата за успех»

Недавно Волочкова опубликовала мемуары «Плата за успех»

Но я притворяться не хочу, не умею и не буду. И по поводу то и дело возникающих из небытия, словно грибы после дождя, женщин, у которых я якобы увела того или иного мужчину, хочу заметить следующее. Есть забавная особенность — это всегда бывшие жены, а то и вовсе не жены, а случайные подруги, отношения с которыми у этих мужчин давно остались в прошлом. Но которые вдруг вспомнили о своих бывших мужчинах, как только появилась возможность повысить свою популярность за счет имени известного человека, чье имя всегда в топах обсуждений. Милые мои, повысить таким образом популярность можно, только изрядно опустив самих себя! Имейте всегда это в виду.

Мои избранники, какими бы они ни были богатыми, в своем кругу очень авторитетные люди. Они, как и все представители большого бизнеса, не слишком известны широкой публике. Расскажи их бывшие жены и подруги журналистам, что мужчины от них просто ушли, это мало бы кого заинтересовало. Но совсем другое дело, если муж ушел к Волочковой — это же скандал, сенсация! Хотя, право слово, в чем тут скандал? Понять это — удел только очень примитивных людей. Не имеет значения, что муж ушел три года назад, а роман с Волочковой начался только что. У бывших подружек сразу появляется повод засветиться в каком-нибудь ток-шоу, явить миру свое лицо из телевизора. Последнее время это просто навязчивая параноидальная идея всех подобных дам. Ведь у нее появился новый статус — несчастная жертва сексуальной балерины Волочковой, грозы семейств и королевы-разлучницы.

volochkova_artvolochkova_art
Судя по ажиотажу на мои шпагаты, #шпагатволочковой рулит #анастасияволочкова
4097 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

У меня эти женщины — и те, кто таким образом привлекает к себе внимание, и те, кто множит вокруг меня эти скандалы и смакует их в соцсетях, вызывают смесь раздражения и жалости. Мне так хочется сказать им, чтобы они, наконец, уже перестали жить моей жизнью, а занялись своей. А еще лучше отправить их всех в балетный зал учиться садиться на шпагат, раз он у них вызывает такие противоречивые чувства. От восторга до осуждения. Мой шпагат многих восхищает, удивляет, вызывает бурю завистливых эмоций по причине его стройности, размаха и грации. Кого-то он будоражит, рождает массу фантазий, включая эротические, кого-то раздражает, но точно никого не оставляет равнодушным, впрочем, как и сама я. Во-первых, они поймут, сколько времени, боли и пота нужно потратить на то, чтобы быть в такой великолепной форме. Попробовав самостоятельно растянуть связки, добившись такой феноменальной растяжки, как у меня, укрепив мышцы до такой степени, чтобы этот шпагат мог быть таким же удивительным и разным: горизонтальным, вертикальным, параллельным и перпендикулярным... И вот тогда они получат возможность критиковать меня с высоты собственных достижений. Можем даже сравнить. А во-вторых, возможно, они сильно удивятся, какие новые возможности открываются при наличии гибкого, стройного, растянутого, подтянутого и грациозного тела в близости с мужчинами, и тогда у них просто больше не будет времени и желания злобствовать, найдется куда более приятное занятие.

Жаль только, что навряд ли кто-то прислушается к моему совету. Зубоскалить куда как проще…

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Киев подумает о статусе Донбасса после встречи лидеров «нормандской четверки»
В МИД России прокомментировали заявление США об израильских поселениях на Западном берегу Иордана
На Украине решили, что в стране слишком много школьных учителей
Помпео: США не считают израильские поселения на Западном берегу Иордана незаконными
После разгона протестующих в Тбилиси три человека попали в больницы
На Украине не считают возвращение кораблей актом доброй воли России
Турция пригрозила возобновить операцию «Источник мира» в Сирии
В "Нафтогазе" с помощью мема отреагировали на предложение "Газпрома" о транзите
В Сирии курды подожгли российский патруль
Глава российской Госавтоинспекции призвал предлагать новые идеи по привлечению детей к тематике дорожной безопасности
Самолет МЧС РФ доставил из Ирака в Москву группу российских детей
Три человека погибли в результате стрельбы в американском штате Оклахома
Из Ирака в Москву вылетел рейс с 32 детьми россиян
Украина продолжит судиться с Россией по делу военных кораблей, несмотря на их возврат
Исполком WADA обсудит статус РУСАДА во время заседания 9 декабря