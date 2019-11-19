«Водичка, конечно, прохладная»: Знойная Анфиса Чехова в бикини согрела турецкий пляж

Анфиса Чехова улетела в очередной отпуск: едва успев вернуться с отдыха в Дубаи, телеведущая снова отправилась в теплые края. Вместе с мамой и сыном Соломоном она отдыхает на средиземноморском побережье Турции. И хотя купальный сезон по всем календарным признакам в курортной Анталии уже закончился, погода стоит такая, что вполне можно загорать и купаться. Чем телеведущая и воспользовалась, решив провести школьные каникулы вместе с сыном в одном из местных пятизвездочных отелей.

По местным меркам Анфиса – девушка, сногсшибательная во всех отношениях. Турецкие мужчины, как известно, обожают пышные формы – а уж они у Чеховой просто выдающиеся. Нарядившись в синий купальник, Анфиса залезла в море. Но не для того, чтобы искупаться, а чтобы попозировать для эффектных снимков.

- Водичка, конечно, прохладная. Но, ради фото, залезть в неё можно, - сообщила Чехова в Инстаграме. - Хотя, мама и Солик купаются. Они не такие мерзляки, как я. И детей тут много из воды не вылезает. Дети, вообще, я заметила, имеют какую-то отличную от взрослых термо- чувствительность.

Помню, в детстве я на черном море в холоднющей воде плескалась, пока уже губы не синели, а теперь после 5-ти минут съемок в воде, где я даже полностью не окуналась, хочется часик в сауне посидеть. Но, вообще, говорят, в Турции сдвинулся купальный сезон. Раньше в середине ноября был дубак, а сейчас прямо райский климат.

achekhova Водичка, конечно, прохладная. Но, ради фото, залезть в неё можно

Поклонники, конечно, забросали Анфису и ее фигуру комплиментами. Одна из подписчиц поинтересовалась: неужели у Чеховой и в самом деле такая тонкая талия? Или, мол, это все фотошоп? Телеведущая ответила на этот вопрос в комментариях:

- Не 60 сантиметров… Талия средне тонкая, но бедра широкие, и этот перепад делает такой эффект, - объяснила 41-летняя Анфиса.

Телеведущая всегда была пышечкой с аппетитными формами. Однако было время, когда ее вес начал зашкаливать – Чехова поправилась до 90 килограммов. Чего только не перепробовала Анфиса, на каких только диетах не сидела – все без толку. И только отказ от определенных продуктов помог ей сбросить вес раз и навсегда. Чехова потеряла почти 25 кило и уже несколько лет удерживает свою фигуру в рамках приятной нормы. Не так давно в Инстаграме телеведущая рассказала о своем рационе ипризналась, что она исключила из своего рациона три продукта, которые, как оказалось, мешали ей стать стройной.

achekhova Выйдешь так с утра на балкон встречать рассвет, и понимаешь, как невероятно прекрасна эта Жизнь,

- Я не решала начать худеть, - предупредила телеведущая. - Просто похудела, когда начала активно прорабатывать свою психологию. Отказалась от мяса, дрожжей и сахара в целях оздоровления и занялась йогой.

Анфиса знает, как покорить пляж. Фото: Инстаграм.

Подписчицы начали расспрашивать Анфису о ее рационе: что она любит, а что не ест совсем.

- Я не люблю слишком жирное и жареное, - призналась звезда экрана. - Никакого фритюра и хрустящей корочки. Алкоголь тоже стараюсь употреблять пореже. Молоко не пью и в кофе не добавляю. Из молочки только творог, сыр козий и ряженку.