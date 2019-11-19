Первый бал знаменитых наследниц: Тимати вывел в свет сестру на 20 лет младше, а Боярский – красавицу-внучку

Бриллианты, перья, и конечно, длинные шлейфы, которым суждено было стать оттоптанными – в Москве в очередной раз прошел ежегодный Бал дебютанток журнала Tatler, где известные артисты, политики, спортсмены и бизнесмены являют публике своих юных наследниц. На этот раз 13 девушек несколько месяцев репетировали вальс и полонез, чтобы вечером 18 ноября закружиться на паркете под аккомпанемент оркестра Спивакова.

Пожалуй, самая большая «группа поддержки» пришла с 20-летней Катериной Боярской: за ней повсюду следовал не только знаменитый «мушкетер», но и бабушка дебютантки Лариса Луппиан и отец – депутат Госдумы Сергей Боярский. Эффектная блондинка, как ни странно, актрисой пока еще не стала, но близка к этому: Катя учится в Питерском институте кино и телевидения.

Лариса Луппиан, Катерина, Михаил и Сергей Боярские.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Дочь – настоящая принцесса, но как же быстро она выросла, - сентиментально вздыхал народный избранник. – Никак не могу смириться, что она может скоро выйти замуж, родить ребёнка...

Но сама Катерина в ЗАГС не торопится – как призналась «КП» девушка, ее сердце сейчас свободно.

- К молодым людям нет особых требований – главное, взаимная любовь. А статус и деньги ничего не значат. Я ведь и сама не звезда, у нас простая питерская семья, - поделилась внучка Боярского. – Однажды я уже знакомила своего парня с бабушкой и дедушкой – оказалось, ничего страшного! Мы с ведь с дедушкой настоящие друзья, вместе болеем за «Зенит» - правда, на матчи выбираемся не так часто, как хотелось бы.

- В какой профессии вы себя видите через несколько лет? – спросили журналисты.

- Я хочу связать жизнь с музыкой, но пока не знаю, будет ли это эстрада или что-то другое. Пока я просто играю на музыкальных инструментах и хочу попробовать себя в разных ролях.

Внучка Виктора Черномырдина Анастасия.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще одна знаменитая внучка – бывшего премьер-министра Виктора Черномырдина – в этот вечер впервые вышла в свет.

- Я очень домашний человек – практически нигде не бываю, - скромно призналась 21-летняя Настя Черномырдина, которая учится одновременно в МГУ и Академии акварели и изящных искусств и мечтает открыть свою галерею. – Знаете, когда люди слышат мою фамилию, они сразу по-другому смотрят… Дедушки мне очень не хватает, семья для него всегда была на первом месте – он бы обязательно поддержал меня в этот вечер. И я все больше замечаю, что похожа на него не только внешне. Характер такой же – казачий! Как говорится, кровь не вода - не разбавишь.

Внучка Виктора Черномырдина Анастасия и Мария Бордовских.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Телеведущая Юлия Бордовских привела на бал 20-летнюю дочь Машу, очень на нее похожую.

Юлия Бордовских с дочерью Марией.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Сегодня мы собрались большой компанией – родители, бабушка с дедушкой, друзья. Дело в том, что я живу в Нью-Йорке, в Москве бываю редко, - рассказала «КП» Мария. – Пока не решила, где хотелось бы осесть – в России, Америке или Европе. Но профессия у меня точно будет творческая: хочу быть либо писателем – уже сейчас пишу сценарии и книги, либо фотографом.

Сестра Тимати Аня Юнусова.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сводная сестра Тимати по отцу – 16-летняя Аня Юнусова появилась на балу с родителями, но очень ждала знаменитого брата. И ближе к открытию он пришел: как всегда, весь в черном, в сопровождении трех огромных амбалов и жены-модели Анастасии Решетовой, которая впервые вышла в свет после родов.

Тимати с женой Анастасией Решетовой.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Я уже нянчила их сыночка – такой ангелок, не передать словами, - рассказала «КП» Аня. – А вообще, брат меня очень мотивирует, но заниматься музыкой не планирую – хочу продвигать в массы азиатское искусство.

Дизайнер Валентин Юдашкин.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отметились на балу и знаменитые гости – Валентин Юдашкин, Александр Стриженов, Эвелина Хромченко, Любовь Толкалина...

Режиссер и продюсер Александр Стриженов с дочерью Александрой.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Любовь Толкалина с дочерью Марией.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Но самым эффектным стало появление Яны Рудковской с сыном-фигуристом Сашей, или Гном Гномычем, как его называют дома. Опытная продюсер, которая сейчас всячески раскручивает реалити-шоу о своей семье, решила дать новый повод для разговоров, явившись в платье с перьями и трехметровым шлейфом – «хвостом павлина», как его окрестили в кулуарах.

Яна Рудковская с сыном Сашей.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кстати, мужа Евгения Плющенко, уставшего ходить с супругой на светские рауты, на этот раз не было. Да и Яна пробыла всего несколько минут: попозировав фотографам, она тут же уехала. Что примечательно – на разных машинах с сыном.

Тина Канделаки с дочерью Меланией.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тина Канделаки, успевающая вести эфиры на радио «КП», управлять телеканалом, рестораном и косметическим бизнесом, появилась в компании 19-летней дочери Мелании. На все расспросы о цветущем виде отвечала кратко: «Это все ЗОЖ, попробуйте!».

Божена Рынска.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Журналистка Екатерина Одинцова вывела в свет 17-летнюю дочь Соню от убитого политика Бориса Немцова. Девушка, которой все прочат модельную карьеру, уже была в дебютантках в прошлые годы и на этот раз пришла «просто посмотреть».

Александр Малинин с женой Эммой и дочерью Устиньей.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Певец Александр Малинин, на днях отметивший 61-й день рожденья, с гордостью демонстрировал публике любимую жену и дочь Устинью, которая выросла настоящей красавицей.

Юлия Барановская с сыновьями.Фото: Михаил ФРОЛОВ

А вот телеведущая Юлия Барановская в этот вечер блистала в мужской компании - она появилась с двумя сыновьями от футболиста Андрея Аршавина. Мальчишки с серьезным видом рассказывали журналистам, что одеваются сами, а вот с выбором будущей профессии им определяться пока рано – «Детство же!».

КСТАТИ

А кто еще блистал на балу?

В числе 13 дебютанток в этом году отметились:

Дарья Дронова, внучка легендарного хоккеиста Валерия Харламова.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дарья Дронова (17 лет) – внучка двукратного олимпийского чемпиона по хоккею, легенды No17 Валерия Харламова.

Елизавета Яковлева (15 лет) — внучка народного артиста СССР Юрия Яковлева, правнучка народного артиста СССР Аркадия Райкина.

Миллионер из списка "Форбс" Игорь Кесаев с женой и дочкой-дебютанткой Кристиной.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кристина Кесаева (16 лет) — дочь тридцать пятого «форбса», президента группы компаний «Меркурий» Игоря Кесаева.

Арина Меладзе (16 лет) – дочь певца и продюсера Валерия Меладзе.

Валерия Евсеева (17 лет) — дочь председателя правления «Ингеокома» Дмитрия Евсеева. Внучка многолетнего гендиректора ЗИЛа Валерия Носова.

Василиса Михайлова (20 лет) — внучка двукратного олимпийского чемпиона, капитана сборной СССР по хоккею Бориса Михайлова.

Композитор Эдуард Артемьев с внучкой-дебютанткой Екатериной.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Екатерина Артемьева (19 лет) — внучка композитора Эдуарда Артемьева.

Наталья Горбунова (19 лет) — дочь миллиардера Романа Авдеева, основателя Московского кредитного банка.

Александра Гинер — внучка президента ЦСКА, главы Финансового комитета Российского футбольного союза Евгения Гинера.