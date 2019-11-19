Америку ждет эпидемия бубонной чумы?

У давней знакомой, живущей в Лос-Анджелесе, на днях был юбилей. Через службу доставки цветов заказал для нее красивый букет, но спустя несколько часов меня уведомили, что юбилярша по указанному адресу больше не проживает. Мы созвонились, и она рассказала, что недавно переехала, покинув весьма престижный Уилшир-бульвар, и теперь живет за городом. Причиной оказались… бездомные. Нет, они не претендовали на ее жилище, но вот прилегающие к дому территории заполонили своими палатками и коробками, некоторые из которых приспособили под туалеты. Попрошайки не давали проходу жильцам, клянча деньги, завалив клумбы и лужайки мусором.

БОМЖИ ЗАХВАТЫВАЮТ ГОРОДА

Бездомные в Америке были всегда. Зимой, когда в Нью-Йорке холодно, их количество заметно уменьшается. А вот на другом конце США, в Лос-Анджелесе, где всегда царит лето, бомжей становится все больше. Дело вовсе не в теплом климате, хотя, конечно же, это обстоятельство играет определенную роль. А в том, что бездомным в Лос-Анджелесе - настоящее раздолье. Во-первых, городские власти выделяют на их нужды немалые суммы. Во-вторых, местные законы позволяют бомжам чувствовать себя вольготно на общественных пространствах: любой человек может без проблем разместиться на лужайке перед чьим-либо домом, поставить свою палатку на тротуаре или рядом с офисным зданием, разложить свои манатки на скамейке городского парка или в вагоне метро…

Дело дошло до того, что президент США Дональд Трамп выразил свое возмущение сложившейся ситуацией: «Мы не можем позволить Лос-Анджелесу, Сан-Франциско и множеству других городов уничтожить себя, позволив происходить тому, что там происходит. Люди живут там на лучших шоссе, наших лучших улицах, наших лучших входах в здания, где люди из этих зданий платят огромные налоги. Во многих случаях они прибыли из других стран...»

То ли Трамп слукавил, то ли был неверно проинформирован, но подавляющее число калифорнийских бомжей стали доморощенной проблемой для городских властей. Сценарий падения на социальной лестнице у всех практически одинаков: непомерные счета за медицинские услуги с последующей потерей жилья из-за невозможности оплачивать и то и другое. Ровно так, как это произошло с известной русскоговорящей американкой Эмили Замуркой. Бездомная певица теперь исполняет свои оперные арии в метро.

«ЧИСТЫЙ АДИЩЕ»

В соцсетях - сотни историй, в том числе и на русском языке:

«Прекрасный, любимый Сан-Франциско превратился в абсолютную помойку, а качество жизни в нем и окрестностях упало в разы. Улицы даунтауна наводнены бездомными, по большей части пьяными или обдолбанными. Тротуары перегораживают палатки, магазинные тележки со скарбом их обитателей и люди в спальниках... Вонь застоялой мочи перемежается с запахом марихуаны. Чистый адище».

«Коллеги рассказывали, кто из них и почему уехал из Калифорнии. Истории, как платили калифорнийские налоги, а потом наступал день, когда бомж ставил палатку у въезда в гараж. Вызывали полицию. Полиция приезжала, давала бомжу талоны на питание и одеялко, спрашивала, хорошо ли с ним обращаются, и сообщала владельцу гаража, что бездомный имеет право спать и с*ать на территории города. У бездомного есть права, а у хозяина дома, за который он платит половину своего дохода плюс налоги, - нет».

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Влиятельный журнал Forbes попросил Чака Девора, бывшего члена законодательного собрания Калифорнии, прокомментировать ситуацию. Он привел ужасающую статистику. В Калифорнии, где проживает 12% всего населения США, бомжуют 49% всех американских бездомных. Среди них в 2018 году было зарегистрировано 167 случаев заражения тифом (в 12 раз больше, чем десять лет назад). Активно распространяются туберкулез и гепатит А.

Мусор, использованные шприцы, человеческие фекалии способствуют росту популяций крыс и блох, являющихся, как известно, переносчиками смертельно опасных вирусов. Среди них - вирусы бубонной чумы, появившиеся недавно в ряде азиатских стран. «Это может стать катастрофой, - пишет Девор. - Бубонная чума, известная в Средневековье как «черная смерть», уничтожила в середине XIII века 60% населения Европы и Азии».