Вселенная, оказывается, кривая и не бесконечная

Мир, в котором параллельные прямые пересекаются

Принято считать, что Вселенная плоская. Нет, она не похожа на тетрадный лист. Астрофизики используют термин «плоская» (flat Universe) для того, чтобы обрисовать свойства пространства Вселенной. В том смысле, что оно — пространство — не искривленное, не загнутое куда-нибудь, а ровное по всем направлениям. Это значит, что геометрия Вселенной — в любом её уголке — евклидова. И в какие дали не забраться, сумма углов любого треугольника - с вершинами пусть даже в разных галактиках - будет равна 180 градусам. А параллельные прямые нигде не пересекутся. С этим сейчас согласны большинство астрофизиков.

В спор с большинством недавно вступили британские ученые из Манчестерского университета (Manchester University in the UK), ведомые Элеонорой Ди Валентино (Eleonora Di Valentino). Они нашли аномалии в картине распределения микроволнового фона - так называемого реликтового излучения, оставшегося после Большого взрыва. Того самого, в результате которого образовалась наша Вселенная. Подробно о «находке» — в научном журнале Nature Astronomy.

Карта реликтового излучения.

Считается, что реликтовое излучение, которым наполнено пространство, является отголоском Большого Взрыва - когда 13,8 миллиардов лет назад нечто невообразимо крошечное и невероятно плотное вдруг «взорвалось», расширилось и превратилось в окружающий нас мир. То есть, в нашу Вселенную.

Понять как конкретно произошел «акт творения» не получится при всем желании. Лишь с помощью весьма отдаленной аналогии можно представить будто бы что-то громыхнуло-полыхнуло и унеслось. Но остались то ли «эхо», то ли «отсвет», то ли некие ошметки. Они-то и образовали мозаику, которая представлена на карте микроволнового фона, где светлые - «горячие» участки соответствуют более мощному электромагнитному излучению. И наоборот.

Британские ученые уверяют: Вселенная получилась кривой, кривизна её пространства - положительная. В таком мире, а получается, что в нашем, сумма углов треугольника, стороны которого уходят в необозримые дали, больше 180 градусов, параллельные прямые где-нибудь, да пересекутся. К ужасу учителей геометрии.

И ещё, может быть, самое главное: сам кривой мир — не бесконечен. У него есть границы. Сколько до них — можно определить, зная кривизну.

Вверху: пространство положительной кривизны - таким его предлагают считать британские ученые. В середине: Отрицательная кривзна, при которой сумма углов треугольника будет меньше 180 градусов. Внизу: плоское пространство, каким оно представляется сейчас

К сенсационным выводам подтолкнули данные, полученные с помощью космического телескопа Планка (European Space Agency's Planck satellite). Благодаря им одни ученые создали самую точную карту реликтового излучения, а другие увидели, что местами оно искривлено. По мнению исследователей из Манчестера, наблюдаемые искажения можно объяснить лишь одним — кривизной самого пространства. Она невелика - всего в 4 процента, как определили британцы. Но из этого следует, что наша Вселенная - пузырь, от края до края которого примерно 70 миллиардов световых лет.

А что там за краем? Что за среда? Пока совсем непонятно. Но наше пространство словно бы замкнуто само на себя - пузырь, в котором мы живем, зеркальный изнутри. И если послать с Земли луч в любую сторону, то он обязательно когда-нибудь вернется обратно. А некоторые лучи якобы уже вернулись, отразившись от «зеркального края». И не по одному разу. Мол, от этого астрономы видят некоторые - одни и те же - галактики в разных частях небосвода. Да еще и с разных сторон.

Британские ученые настаивают, что их данным можно доверять на 99 процентов. А если они окажутся правы на все 100 процентов? В таком случае придется признать, что нынешние - фундаментальные - представления об эволюции Вселенной не верны. Никуда она не расширяется и нет в ней никакой темной материи, равно, как и темной энергии, найти которые, к слову, не получается. Как астрономы не стараются.

Рядом с нами кто-то есть

Стефана Финея (Stephen Feeney) из лондонского университетского колледжа (University College London) картина микроволнового фона тоже озадачила. Он увидел на ней, как минимум, четыре аномально «холодных» круглых пятна — эдакие провалы в интенсивности остаточного излучения, которые назвал «синяками». Ученый полагает, что они возникли от соприкосновения нашей Вселенной с соседними. А если так, то рядом вполне могут находиться другие миры — не менее четырех.

По мнению, Стефанна, Вселенные возникают и пропадают словно пузыри пара в кипящей жидкости. А возникнув, сталкиваются. И отскакивают друг от друга, оставляя следы.

Можно ли попасть из нашей Вселенной в какую-нибудь другую? Или соседи отделены некой непреодолимой преградой?

- Преграда преодолима, - считают профессор Тибо Дамур (Thibault Damour) из французского Института передовых научных исследований (Institut des Hautes E'tudes Scientifiques - IHE'S) и его коллега доктор физико-математических наук Сергей Солодухин из московского Физического института РАН имени Лебедева (ФИАН), который сейчас трудится в германском Бременском международном университете (International University Bremen). По мнению ученых, существуют ходы, ведущие в иные миры. Со стороны они - эти ходы - выглядят в точности как "черные дыры". Но на самом деле им не являются.

Вселенных может быть множество. Некоторые располагаются рядом с нашей.

Тоннели, которые соединяют отдаленные части нашей Вселенной, одни астрофизики называют «червоточинами» (wormholes), другие - «кротовыми норами». Суть в том, что, нырнув в такую нору, можно чуть ли не мгновенно вынырнуть где-нибудь в другой галактике, удаленной на миллионы, а то на миллиарды световых лет. По крайней мере теоретически подобное путешествие возможно в пределах нашей Вселенной. А если верить Тибо и Солодухину, то вынырнуть можно еще дальше - вообще в другой Вселенной. Не закрыта вроде бы и обратная дорога.

Ученые посредством расчетов представили, как должны выглядеть "кротовые норы", ведущие именно в соседние Вселенные. И оказалось, что подобные объекты ничем особенно не отличаются от уже известных "черных дыр". И ведут они себя так же - поглощают материю, деформируют ткань пространства-времени.

Единственная существенная разница: сквозь "нору" можно пробраться. И остаться целым. А "черная дыра" разорвет своим чудовищным гравитационным полем приближающийся к ней корабль на атомы.

К сожалению, Тибо и Солодухин не знают, как с большого расстояния безошибочно отличить "черную дыру" от "кротовой норы". Мол, это выяснится только в процессе погружения в объект.