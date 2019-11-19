2019-11-19T11:52:38+03:00
Общество

“Старый Люнет”: Жители Балтийской косы создали музей в укреплении 19 века и сохраняют “военные тайны самой западной точки России”

Короткометражки и фотовыставка помогут прочувствовать истории тех советских солдат, кто первым высаживался на косу в 1945 году
Ольга БОРСКАЯ
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Музей, посвященный военной истории косы был создан силами неравнодушных местных жителей. Фото: "Старый люнет"Музей, посвященный военной истории косы был создан силами неравнодушных местных жителей. Фото: "Старый люнет"
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Балтийская коса - самая западная точка России. Почти со всех сторон эта узкая полоска земли окружена водой, поэтому здесь сложилась совершенно особенная природная среда: песчаные дюны, сосны…

А еще у этого места потрясающая история. Балтийская коса надежно охраняет путь к Калининграду. Здесь сохранились удивительные памятники военной истории, которые лишь недавно стали доступны обычным путешественникам.

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На Балтийской косе сохранились удивительные памятники военной истории
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Еще в 19 веке про обе стороны Балтийского пролива встали форт Западный и форт Восточный. А на самой косе были построены три люнета - оборонительных сооружения в виде пятиугольного вала со рвом.

Во время Великой Отечественной войны на Балтийской косе была гидроавиационная гавань фашистов. А после Победы здесь разместилась советская военная авиабаза. Но в 1995 году военные ушли с Балтийской косы. Ангары и аэродром пришли в запустение. Давно уже в руины превратился Западный форт. Ветшают и другие памятники богатой военной истории этого места - смотровая вышка, бункеры, батарея ПВО

форт Западный.

Здесь же находится самый западный населенный пункт нашей страны. Единственный российский поселок в этом месте так и называется, Коса. Сейчас он официально считается частью города Балтийск, в нем проживает чуть более 500 человек.

А еще - с каждым годом на Балтийскую косу приезжает все больше туристов. Кому-то интересны памятники истории, а кого-то привлекают песчаные пляжи и природа - такие же, как на соседке, Куршской косе, но не такие обжитые и многолюдные. Только за 2018 года Балтийскую косу посетило более 66 тысяч туристов.

- Большинство туристов привлекают и интересуют "военные тайны" и истории этой самой западной точки России. При этом оказалось, что из-за отсутствия компетентных источников информации, новоприбывшими в область жителями и туристами не всегда правильно понимается, ценность этой территории и роли вооруженных сил для безопасности нашей Родины, - так говорят авторы проекта “Военные тайны самой западной точки России”. Его запустили сотрудники парково-музейного комплекса «Старый Люнет».

old_lunetold_lunet
Балтийская коса - самая западная точка России
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Он был создан силами неравнодушных местных жителей. Сейчас это единственное место на косе, где гости могут получить информацию об истории этого места. В 2015 году активисты выкупили одних из трех люнетов 19 века, восстановили сооружение и открыли в нем бесплатное музейное пространство. Здесь собраны карты, чертежи, фотографии и документы, а в небольшом кинозале можно погрузится в атмосферу начала ХХ века, увидеть и прочувствовать сражения, которые шли в этом месте в апреле 1945 года.

При поддержке президентского гранта сотрудники комплекса собираются вести просветительскую работу среди местных жителей и туристов. В декабре в "Старом Люнете" откроется зал "Истории советской авиабазы "Нойтиф-Коса" (1945-1995). Здесь установят стенды и покажут серию исторических короткометражек.

С каждым годом на Балтийскую косу приезжает все больше туристов Фото: "Старый люнет"

С каждым годом на Балтийскую косу приезжает все больше туристов Фото: "Старый люнет"

- С помощью новой передвижной информационной фотовыставки жители косы и ее гости смогут подробнее узнать о тайнах Западного форта и Люнета, увидеть, как строился Южный мол, понять, почему здесь зимовали русские казаки в 1913-м году, и прочувствовать захватывающие истории тех, кто первыми высаживался на косу в 1945 году. Мы живем на уникальной земле, ее надо беречь и делать краше, - уверена директор музея «Старый Люнет» Валерия Надымова.

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Студентам БГА настолько было интересно узнать "Военные тайны нашей самой западной точки", что их не остановили ни на дождь, ни ветер.
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1 февраля выставка откроется в Областной научной библиотеке Калининграда, а затем ее покажут в других городах области. Завершит проект в июне "День истории Балтийской косы": во время субботника жители и гости приведут исторические объекты в порядок, а театрализованное представление даст старт новому туристическому сезону.

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