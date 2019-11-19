На полуострове Сидими благоустроили пешеходные маршруты по заповедным местам

Пешие прогулки по историческим местам, обзор природных достопримечательностей и знакомство с местной культурой, обычаями и традиционной кухней стали доступнее на полуострове Сидими. В Приморском крае волонтеры благоустраивают пешеходные тропы и маршруты для приобщения населения к здоровому образу жизни.

Общественная организация лига ходьбы «Женшень» решила возродить знаменитый маршрут Сидими, тропы которого идут вдоль моря, горных хребтов, неподалеку от природного заповедника «Кедровая падь», национального парка «Земля леопарда» и Дальневосточного морского заповедника. На протяжении многих лет эти маршруты активно использовались жителями Приморского края для пеших походов, однако со временем тропы заросли, стали неухоженными, а местами и просто опасными. На средства президентского гранта волонтеры взялись расчистить дороги, оборудовать их необходимыми указателями, табличками с познавательной информацией, укрепить труднопроходимые участки и создать обзорные площадки. Все работы проводятся в рамках проекта «Сидими: Тигр, Олень, Женьшень».

«Тропы были неухоженными и частично заросшими. Для того, чтобы пешеходные маршруты пользовались популярностью, нужно было просто сделать их привлекательными, доступными и информативными. Невероятные панорамные виды – это то, что влечет любителей пеших прогулок в эти места. Тем более, что сама трасса не сложная для прохождения, но отсутствие какой-либо информативности просто не позволяло использовать весь ее потенциал», —рассказали члены лиги ходьбы «Женьшень».

Начало тропы Сидими находится в самом центре села Безверхово, у склепа семьи Бринеров. К нему ведут удобные подъездные пути. Начинающие и опытные туристы могут выбрать для себя один из двух маршрутов протяженностью в 11,5 или 20,5 километров. Лучшими проводниками и экскурсоводами по маршруту являются сельские жители - они знают все тропы. Кроме того сельчане могут рассказать увлекательные истории о здешних местах, угостить традиционными блюдами, некоторые жители села даже создают для гостей сувениры ручной работы.

На полуострове создали два маршрута разной протяженности. ФОТО: Лига ходьбы «Женшень»

Оборудованная, благоустроенная, познавательная тропа Сидими, позволяет местным жителям повысить качество их жизни. Молодежь приобщается к здоровому образу жизни, а старшее поколение начинает чувствовать себя востребованным. При этом авторы проекта «Сидими: Тигр, Олень, Женьшень» планируют не просто возродить пешие походы на полуострове, но и привлечь жителей Приморского края к проведению маршей, слетов, экскурсий, встреч, соревнований, квестов и других мероприятий на полуострове.

Благодаря проекту спортивно-оздоровительная ходьба по историческим местам полуострова Сидими стала возможна круглый год. Известно, что пешие прогулки способствуют хорошему сну, позволяют избегать нервных расстройств, а хорошая физическая подготовка замедляют процессы старения организма. По мнению волонтеров, проект будет способствовать укреплению здоровья жителей региона и поможет повысить работоспособность местного населения. Кроме того, организация походов, соревнований и других массовых мероприятий усилит пропаганду здорового образа жизни, физической культуры и спорта.