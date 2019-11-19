2019-11-19T11:11:41+03:00
Происшествия

«Брат» Мары Багдасарян заявил в полицию об угоне дорогой иномарки

Стритрейсер сообщил сотрудникам, что его БМВ угнали прямо из тюнинг-салона
Иван РУНЕВ
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Денис Кавтарашвили - близкий друг Мары БагдасарянДенис Кавтарашвили - близкий друг Мары БагдасарянФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Денис Кавтарашвили стал известен широкой публике после приключений его близкой подруги Мары Багдасарян. Тогда в 2017 полиция остановила «Мерседес» Мары, который на высокой скорости игнорировал красный сигнал светофора, а также дрифтовал прямо под носом столичных ДПСников. К удивлению сотрудников, за рулем вместо скандальной стритрейсерши сидел тот самый Денис Кавтарашвили. За год до этого Денис также стал фигурантом еще одного неприятного уголовного дела. Уличного гонщика и его друга обвинили в изнасиловании.

На это раз в полицию обратился уже сам стритрейсер. Молодой человек заявил, что из тюнинг-салона на Рублевке кто-то угнал его автомобиль BMW M4 coupe. Примечательно, что Кавтарашвили не раз сам был в протоколе полицейских, вот только не как заявитель, а по другую сторону.

- Молодой человек сделал заявление в полицию, находясь в СИЗО. Сейчас этот заявитель сам является фигурантом уголовного дела и ждет суда, – рассказал KP.ru источник в правоохранительных органах. – После проведенной проверки полиции удалось выяснить, что автомобиль забрала из салона девушка молодого человека. Сам автомобиль зарегистрирован в Татарстане.

На данный момент проверка по случившемуся инциденту прекращена. Автомобиль найден, теперь на нем разъезжает девушка Дениса Кавтарова, пока тот ждет решения по его делу в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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