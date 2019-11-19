2019-11-19T07:32:13+03:00
Происшествия

Крупнейшая в стране нарколаборатория ликвидирована в Подмосковье

В ходе операции задержаны трое граждан Украины, курьер и возможный организатор
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Силовики застали химиков за производством наркотиковСиловики застали химиков за производством наркотиковФото: Татьяна ЗОЗУЛИНА
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Сотрудники МВД России ликвидировали крупнейшую в стране за последние годы подпольную нарколабораторию. Она располагалась в помещениях бывшего фермерского хозяйства в Серпуховском районе Подмосковья.

Оперативники застали химиков за производством синтетических веществ. В результате было изъято свыше 100 килограммов наркотиков в кристаллизованной форме, 1,5 тонны в жидком виде, а также четыре тонны химических реактивов, более 600 км прекурсоров и семь химических реакторов стоимостью 200-500 тысяч рублей каждый.

"По имеющейся информации, в течении месяца здесь могло производится около 1,5 тонны "синтетики". Кроме того, обнаружен склад с химическими реактивами", - сообщается на сайте МВД.

Преступная группировка не только производила наркотики, но и реализовывала их. Сбыт осуществлялся через интернет-магазин в теневом сегменте Сети. Там же продавались "конструкторы" для производства "синтетики" в более мелких лабораториях.

В ходе операции задержаны трое граждан Украины, один курьер-закладчик и возможный организатор. Все они помещены под стражу. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на преступление и незаконном сбыте, производстве и пересылке наркотических средств.

Также пресечено 18 поставок "синтетики" в Новосибирскую, Тверскую, Владимирскую, Курскую, Калужскую, Архангельскую области, Хабаровский и Приморский край, Республику Татарстан и Бурятию. Ликвидированы розничные сети сбыта в четырех регионах страны.

Сайт kp.ru писал, что днем ранее уже сообщалось о ликвидации крупной нарколаборатории в Подмосковье. Преступники производили мефедрон - дешевый химический аналог кокаина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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