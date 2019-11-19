Не то Лондон, не то Сайлент Хилл: Пользователи сети делятся фотографиями Москвы в тумане

В соцсетях набирают популярность фотографии, сделанные в Москве и Подмосковье за последние два дня. Столицу и область накрыл необыкновенно густой туман, напоминающий и тревожную атмосферу «Сайлент Хилла», и кинговской «Мглы», и знаменитые туманы Лондона.

Пользователи соцсетей удивляются, куда пропала часть знакомых зданий, ищут в тумане Белую лошадь из знаменитого мультфильма Норштейна, а главное - стремятся сделать как можно больше атмосферных снимков или эффектно запечатлеть туман на видео.

Однако чтобы поймать момент для удачного туманного кадра, придется поторопиться. Как сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, туман рассеется в среду ближе к полудню – из-за прибытия в Москву холодного воздуха.

ev1308 Мост Богдана Хмельницкого

anna.pertseva Ещё пару тёплых осенних дней, и погода в Москве, по прогнозам синоптиков, сменится на зимнюю

ekaterina_karhova Кутузовский проспект

julymoroz Когда самолёт появляется из ниоткуда и садиться в никуда.

beton.7 Город, окутанный туманом