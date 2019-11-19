2019-11-19T11:40:34+03:00
Общество

Не то Лондон, не то Сайлент Хилл: Пользователи сети делятся фотографиями Москвы в тумане

Густой туман второй день держится в столице, затрудняя движение автомобилей, но вдохновляя москвичей на красивые снимки
Ольга МАТЫС
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Столицу и область накрыл необыкновенно густой туманСтолицу и область накрыл необыкновенно густой туманФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В соцсетях набирают популярность фотографии, сделанные в Москве и Подмосковье за последние два дня. Столицу и область накрыл необыкновенно густой туман, напоминающий и тревожную атмосферу «Сайлент Хилла», и кинговской «Мглы», и знаменитые туманы Лондона.

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Пользователи соцсетей удивляются, куда пропала часть знакомых зданий, ищут в тумане Белую лошадь из знаменитого мультфильма Норштейна, а главное - стремятся сделать как можно больше атмосферных снимков или эффектно запечатлеть туман на видео.

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Однако чтобы поймать момент для удачного туманного кадра, придется поторопиться. Как сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, туман рассеется в среду ближе к полудню – из-за прибытия в Москву холодного воздуха.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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