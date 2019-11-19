2019-11-19T17:56:44+03:00
Происшествия

"Мне это кажется": Пропавшая журналистка два дня жила под церковью

29-летняя Маргарита Игнатова, судя по всему, ушла из дома [эксклюзив kp.ru]
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Маргарита Игнатова пропала по дороге в церковь.Маргарита Игнатова пропала по дороге в церковь.Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА
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В Москве нашлась пропавшая журналистка Маргарита Игнатова. 29-летняя Рита лежала за зданием Храма Знамения иконы Божией Матери. Это церковь в 20 минутах ходьбы от дома девушки.

Маргариту нашёл волонтёр, помогающий в храме, Анатолий Кузнецов — случайно.

— У нас тут с утра кинологи ходили с собаками — в храм напротив звонили, что бомбу нашли. Я вот и решил пройти по всей территории. Смотрю, а там девчонка лежит. Она видимо не в себе. Пока ее врачи тащили, кричала что-то про религию, что ее не имеют права трогать, что она в церкви, — объясняет Анатолий.

Пропавшая журналистка, судя по всему, ушла из дома. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пропавшая журналистка, судя по всему, ушла из дома.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Маргарита лежала за хозяйственной пристройкой, между зданием и забором. Там нет камер видеонаблюдения. Девушку нашли свернувшейся в клубок. От врачей и сотрудников полиции Рита закрывалась, выкрикивая разные фразы. "Мне это кажется", - отмахивалась она.

Маргарита Игнатова пропала по дороге в церковь. Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Маргарита Игнатова пропала по дороге в церковь.Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

— Скорее всего, депрессия. Она эти два дня жила под зданием, судя по всему. Под постройкой есть пространство, там тепло, вот и не замёрзла, — рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

Сейчас с Маргаритой Игнатовой работают врачи. Возможно, ей понадобится помощь психиатров. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции.

Под постройкой есть пространство, куда она могла забраться, чтобы не замерзнуть. Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Под постройкой есть пространство, куда она могла забраться, чтобы не замерзнуть.Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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