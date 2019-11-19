Глава Республики Тыва высказался о преподавании в школах правил дорожного движения

На полях международного форума «Транспортная неделя — 2019» в Москве глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол поделился своим взглядом на введение в школьную программу обязательного предмета – правил дорожного движения.

Об этом глава региона беседовал с президентом Экспертного центра «Движение без опасности», членом правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Натальей Агре и журналистом «Комсомольской правды» Антоном Челышевым. По его мнению, преподавание детям правил поведения на дороге «играет большую роль для сохранения их жизни».

Однако новый, да еще и обязательный предмет без того насыщенной школьной программы может быть утомительным для детей, особенно при наличии такой дисциплины, как основы безопасности жизнедеятельности. Шолбан Кара-оол рассказал, что гораздо важнее в этом случае сохранить практику активной работы с детьми, родителями и общественностью в рамках уже имеющегося предмета:

«В Тыве мы смогли сохранить то, что наверняка еще отцы наши создавали – клубы юных инспекторов при ДПС с учебными городками, это всё работает и очень привлекает ребят. У нас 173 школы по всей Тыве, из них 150 обучают ПДД. Представьте себе, отдаленное село на границе с Монголией. И даже там у нас эта работа ведется, потому что мы считаем, что это очень важно для сохранения детей».