Жить - а не существовать. В России появится первый поселок, приспособленный для людей с инвалидностью

Под Пензой готовы к открытию первые два дома в совершенно особенном поселке. «Новые берега» - это место, где люди с самыми разными ограничениями здоровья больше не будут себя чувствовать запертыми в клетке. Ведь в обычной жизни преграды их встречают везде: отсутствие в подъездах пандусов, неприспособленность транспорта, предубеждение работодателей, косые взгляды соседей… А если за молодым человеком с особенностями здоровья некому ухаживать - его отправляют в психоневрологический интернат, где он будет просто существовать за забором учреждения. До самой старости.

Дать людям с инвалидностью шанс вести самостоятельную жизнь, найти работу по душе, завести друзей, а может даже и семью, решили в Пензе.

Все началось еще в 2008 году. Тогда группа молодых людей, неравнодушных к проблемам сиротства, создала благотворительную организацию «Благовест» - чтобы помогать делать первые шаги во взрослой жизни воспитанникам детских домов. Среди них был детский дом инвалидов в Нижнем Ломове. Волонтеры проводили развивающие занятия, возили ребят на экскурсии, устраивали концерты, просто общались… Пока не поняли - этим детям не так уж нужны праздники. Ведь у них не было будущего.

- Разговор с 15-летним воспитанником, состоявшийся однажды, навсегда определил вектор нашей работы: “Что будет дальше?” “Дальше? Дом ветеранов. Но я туда не пойду. Я покончу жизнь самоубийством.” Так молодой человек, пусть на коляске, но со светлой головой, думал про свое будущее. Мальчик не хотел жить в четырех стенах дома для престарелых, быть неспособным жить самостоятельно, ограничить себя в возможностях учиться, развиваться, мечтать. А такая печальная судьба подстерегает очень многих выпускников. Тогда мы поняли, что вся наша благотворительная помощь воспитанникам этого детского дома не будет иметь смысла, если мы не постараемся решить сложившуюся годами проблему. Мы пообещали себе и ребятам сделать так, чтобы у них появился альтернативный путь устройства в жизни, - говорят авторы проекта.

Так родилась идея «Квартала Луи» - места, где люди с инвалидностью могли бы жить самостоятельной жизнью, сами выбирать свою судьбу.

- Имя наше сообщество выбрало в память о великом и непревзойденном музыканте Луи Армстронге, чье творчество и судьба – воодушевляющие примеры преодоления и свободного самоопределения, - так говорит председатель организации «Благовест», мама девятерых детей Мария Львова-Белова.

В типографии ребята получают первый опыт профессиональной деятельности Фото: АНО "Квартал Луи"

Начинание активистов поддержала Пензенская епархия, правительство региона и множество неравнодушных людей. Первый дом открылся в 2014 году. Он был оборудован для совместного проживания пяти человек на колясках. По задумке авторов, он должен был стать своеобразным буфером между интернатом, где все делают и решают за человека с инвалидностью, и самостоятельной жизнью.

Программа здесь строится по формуле «Обучение + Проживание + Труд». Обитатели квартала постепенно осваивают простейшие бытовые навыки, которые не могли получить в интернате, учатся, работают. В квартале появились собственная типография, а также арт-холл, где проводят творческие вечера, концерты, выставки, праздники, и где работают ребята с инвалидностью.

Арт-холл - это кафе, место для выставок, концертов, занятий и тренингов Фото: АНО "Квартал Луи"

- Студенты создали семьи, поступили на очное отделение университета, выступают в Пензенском областном драматическом театре, ездят самостоятельно отдыхать и работают. И сложно представить, что эти ребята могли вместо этого жить сейчас в Доме престарелых, - уверена Мария.

В квартале уже успели сыграть первую свадьбу Фото: АНО "Квартал Луи"

Увидев первые успехи подопечных, активисты решили пойти еще дальше.

- Среди выпускников Нижнеломовского детского дома есть молодые люди с более тяжелыми формами инвалидности. Изначально мы даже не думали, что сможем и им предложить какой-то вариант. Однако, воодушевившись результатами, мы подумали: «А что нам мешает? Почему мы не можем создать альтернативу и для них? Сможем!», - вспоминают авторы проекта.

Так в 2017 году появился «Дом Вероники». Он носит имя святой, подавшей Иисусу платок во время крестного пути на Голгофу. В доме живут 13 молодых людей с инвалидностью и сопровождающий персонал, который нужен ребятам из-за состояния здоровья. Но по мере сил и желания, молодые люди стараются учится новому и приносить пользу. В “Доме Вероники” есть небольшой терапевтический сад и мини-ферма, в которых с удовольствием занимаются воспитанники.

Мастер-класс в Доме Вероники Фото: АНО "Квартал Луи"

Но и после этого авторы проекта не остановились. Зимой 2018 года в селе Богословка Пензенской области началось строительство арт-поместья "Новые Берега", а в этом году проект получил президентский грант. Открытие поселка пройдет уже 4 декабря.

Открытие поселка пройдет уже 4 декабря. Фото: АНО "Квартал Луи"

Его первыми жителями станут 30 молодых людей с инвалидностью из Самарской, Воронежской, Пензенской областей, Вологды и Екатеринбурга. Это ребята с нарушением зрения, приобретенной инвалидностью, семьи с особенными детьми. Большинство из них оказались в трудной жизненной ситуации - потеряли жилье, остались без попечения родителей. Всего же до 2022 года в поселке построят 12 зданий, в которых смогут проживать 120 человек с инвалидностью из разных уголков России.

Дома готовятся принять первых жителей Фото: АНО "Квартал Луи"

В поселке они не только получат кров - постоянный или временный, но и образование, а также работу. В арт-поместье появятся досугово-деловой центр с магазином, кафе, тренажерным залом, пекарней, кинотеатром, мини-гостиницей, образовательный центр, столовая, часовня, а еще - спортивная и детская площадки, арт-объекты.