Мамина копия: звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина перестала прятать сына

Екатерина Скулкина перестала скрывать от публики подросшего сына. Звезда Comedy Woman впервые опубликовала фотографию с наследником.

Не так давно единственному сыну Екатерины Скулкиной исполнилось 11 лет. В его день рождения актриса размещала в блоге трогательный пост, на котором показала отпрыска в профиль. И вот теперь решилась опубликовать кадр, на котором Олег стоит в полный рост. "Лондон великолепен! Подарил нам столько незабываемых моментов, чудесных эмоций и впечатлений, замечательную солнечную погоду! Я мечтала о том, чтобы именно таким увидели Лондон мамочка и Олежка!", - подписала артистка снимок.

eskulkina Лондон великолепен!

Фанаты Скулкиной отметили, что сын очень похож на нее. К слову, Екатерина почти не рассказывает про свою личную жизнь. Известно, что ее супруга зовут Денис, а их общий сын появился на свет вскоре после приезда Скулкиной на съемки в Москву. Воспитанием мальчика по большей части занимается бабушка - мама Екатерины.

Артистка не раз признавалась: на то она и личная жизнь, чтобы не афишировать ее. "Я понимаю, когда люди интересуются личной жизнью звезд - условно говоря, Игоря Николаева и Наташи Королевой или же отношениями Пугачевой с Киркоровым, Пугачевой с Галкиным. То есть двух звезд. А если у тебя обычная семья (я себя ощущаю обычным человеком!), то это не та область, куда нужно вмешиваться журналистам".

Про сына она не распространялась, потому что после немногочисленных рассказов о нем прессе, которые у нее были, ребенок заболевал. "Значит, у меня нет мощной энергетической защиты. Поэтому я стараюсь максимально оградить семью от негатива. Я-то справлюсь, у меня уже есть иммунитет. А вот мои родные могут не выдержать. Мне как любой женщине важно обезопасить свою семью. Потому что она - это мой надежный тыл", - делилась она с kp.ru.