Бесплатная психологическая помощь в Москве: Тибетские чаши, рисование куркумой и катание на облаках

Навалились проблемы, поплачешься в жилетку подруге на кухне или маме по телефону - вроде полегчало. Чаще всего так и было лет пятнадцать назад, и никто особо не задумывался о помощи психолога. Теперь же москвичи стали продвинутыми, и к психологу не считают постыдным ходить даже брутальные мужчины. Тем более, что в Москве с 2003 года открылись уже 23 подразделения Московской службы психологической помощи населению (МСППН). Корреспондент «КП» побывала в одном из них в районе метро «Текстильщики» и проверила на себе некоторые необычные методики психологов.

-Чаще всего к нам обращаются с семейными проблемами, это почти 30 процентов запросов, и чаще от женщин, - рассказала Ольга Тенн, заместитель директора Московской службы психологической помощи населению. - Дальше идут детско-родительские отношения, личностные проблемы и проблемы психологического здоровья. У нас за последние годы среди посетителей становится больше мужчин.

Специалисты справляются с разными трудностями людей - от депрессии и потери близкого человека до борьбы со стрессами и зависимостью от гаджетов.

МЕЧТЫ ПОД ЗВЕЗДНЫМ НЕБОМ

В отделе психологической реабилитации меня встречает его начальник Наталья Приймакова и сразу ведёт в комнату релаксации. Внутри - полумрак, приятная тихая музыка, огоньки световых пузырьковых колонн, звездное небо на окнах и уютное кресло, в котором можно помечтать и расслабиться в позе эмбриона. Даже не верится, что мы находимся в шумном, вечно бегущем в спешке городе. Всего нескольких минут в «тайной комнате» мне хватило, чтобы хотя бы на время забыть о суете. Такую терапию прописывают для восстановления душевного спокойствия при хроническом стрессе, при панических атаках или эмоциональном и профессиональном выгорании.

А вот вибромассажным креслом, как объяснила Наталья, могут пользоваться не все, поскольку для этого нужно быть здоровым. Например, человеку с камнями в почках такая процедура противопоказана. Но без помощи все равно не оставят.

ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ

Идём дальше и попадаем... в хвойный лес. Вернее, в фитобар, где дают подышать свежим воздухом через специальную кислородную установку. Никаких противопоказаний! Минут семь - десять вдыхаешь, и будто заблудился меж ёлок и сосен. «Процедура заменяет трехчасовую прогулку по хвойному лесу», - улыбается Наталья.

А в соседней комнате шумит прибой. На самом деле это комплекс «Анти-стресс», похожий на восточную оттоманку. Лежишь на ней, а под тобой, словно морские волны, ворочаются валики. «Одним кажется, что они плавают в море, другие - катаются на облаках», - делятся сотрудники службы впечатлениями своих посетителей. Как по мне, то оба варианта хороши, выбрать непросто.

Рядом врачуют хандру москвичей с помощью звуко-резонансной терапии. Достаточно одной тибетской чаши и никаких таблеток.

Протяжные звуки тибетских чаш помогают справляться с хандрой.Фото: Светлана ВОЛКОВА

-Чаша работает по принципу колокола с разными звуковыми техниками - вращательной или ударной, - показывает Святослав Беликов, психолог-реабилитолог МСППН. - Процедура длится примерно 40 минут - или индивидуально, или в группе, при этом посетители могут лежать на одеялах на полу.

Я СЕБЯ РИСУЮ

Арт-терапия давно известна своим отличным психотерапевтическим эффектом. Признаюсь, иногда руки сами так и тянутся к разноцветным карандашам и бумаге. Оказывается, рисовать можно не только красками, а ещё и специями, макаронами, кофе, даже еловыми шишками.

Одно из заданий игровой психотерапии - раскрасить лист бумаги ароматными специями, зернами кофе и макаронами.Фото: Светлана ВОЛКОВА

На этом мастер-классе «Я среди других» психолог сектора игровой психотерапии МСППН Дарья Круть помогает посетителям понять, как окружающие воспринимают вас, как чувствуют себя рядом с вами.

Берёшь ярко-оранжевую куркуму, красный перец, зелёный розмарин и все это щедрыми мазками - на чистый лист ватмана. Добавим макароны и немного кофейных зерен - и картина готова! Красиво и ароматно.

Есть и другие арт-методики.

-Попробуйте раскрасить «Карту тела», - психолог-реабилитолог Виталий Смолков раздаёт посетителям листы бумаги, на которых изображены четыре фигуры человека с подписями «Гнев», «Раздражение», «Тревога» и «Обида». - Рисунок покажет, как вы воспринимаете свои эмоции.

Моя соседка аккуратно заштриховала фигурки внутри, не выходя за рамки. По мнению психолога это говорит о том, что такой художник постоянно старается себя сдерживать и не показывать свои чувства. А это грозит психосоматическими нарушениями и болезнями.

-Психолог нужен, если вы столкнулись с трудной жизненной ситуацией, понимаете, что не в силах ее преодолеть самостоятельно, - говорит Ольга Тенн, заместитель директора Московской службы психологической помощи населению. - Мы рядом, мы всегда поможем.

По таким рисункам посетителей психологи легко вычисляют тех, кто умеет справляться со своими эмоциями.Фото: Светлана ВОЛКОВА

КСТАТИ

Все на фестиваль!

С 20 по 22 ноября на 23 площадках Москвы проводится ежегодный фестиваль по практической психологии «Психолог-FEST 2019». Организатор - Московская служба психологической помощи населению в партнерстве с центром «Моя карьера» и городским клубом «Мой социальный центр». Вход свободный для всех желающих. На бесплатные мастер-классы, тренинги, лекции, консультации приглашают как профессионалов, чья работа требует особых психологических компетенций - учителям, психологам, социальным работникам. Так и всех тем, кому важно разобраться с жизненными проблемами, сложными вопросами воспитания или повысить свою квалификацию.

На практических занятиях посетители узнают о том, как построить здоровые и счастливые семейные отношения, поднять свою самооценку, избежать психологических манипуляций или конструктивно общаться с детьми.

Подробная программа и регистрация для желающих участвовать - на сайте фестиваля «Психолог-FEST 2019».

НА ЗАМЕТКУ

Эти услуги можно получить бесплатно

В Московской службе психологической помощи населению (МСППН) каждому горожанину полагаются бесплатно в течение года:

-2 сеанса психологической диагностики;

-2 консультации психотерапевта;

-3 тренинговые программы;

-5 психологических консультаций;

-8 сеансов психологической реабилитации;

-консультации психолога-реабилитолога (первичная и завершающая).

Кроме того, на семейную консультацию вправе прийти официально зарегистрированные супруги. Психолог примет также пары, не имеющие общих детей. При этом у одного из партнеров должна быть постоянная московская регистрация или постоянное место работы. Также в МСППН на личный приём может самостоятельно записаться и придти подросток с 14 лет. Детей с этого возраста и даже младше консультируют по телефону (см. ниже).

Бесплатную помощь психолога могут получить:

-москвичи с временной (не менее 6 месяцев) или постоянной регистрацией;

-студенты очных отделений столичных вузов;

-россияне, постоянно работающие в столице.

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН

Запись на консультацию - 8 (499) 173-09-09. На приём можно прийти в любое удобное подразделение МСППН (адреса и телефоны - на сайте www.msph.ru.

Помимо этого, круглосуточно и без выходных работает телефон неотложной психологической помощи - 051 с городского телефона или 8-495-051 с мобильного.