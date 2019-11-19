Пермский губернатор рассказал о работе неотложной и скорой помощи для пострадавших в ДТП

Губернатор Пермского края Максим Решетников поучаствовал в форуме «Транспортная неделя-2019» и ответил на вопросы ведущих программы «Россия в движении» радио «КП» - президента экспертного центра «Движение без опасности Натальи Агре и журналиста Антона Челышева. Важным пунктом разговора стала тема оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.

По словам Решетникова, скорая и неотложная помощь в крае представлены на достаточно высоком уровне. «Сейчас мы собираем неотложную помощь и скорую помощь в единый диспетчерский центр, потому что часть вызовов скорой может брать на себя неотложка, - поделился губернатор планами на будущее, - Это освобождает ресурсы скорой именно для оперативного реагирования. Затем мы убираем районный принцип построения системы скорой и замещаем его межтерриториальным. То есть, если одна бригада куда-то ушла, то другая ей на замену прибыла на вызов. Не исключаю, что может и расширим несколько состав скорой».

Также Максим Решетников рассказал, что система больниц учитывает «прикрытие» основных федеральных трасс на случаи ДТП. «Мы держим сверхнормативные отделения, хирургические в том числе, чтобы в случае чего можно было не только принять обычных больных, но и привезти пострадавших в аварии. Сказать, что там всё идеально, не могу, в нормативы иногда не укладываемся, потому что дорожная ситуация бывает разная, погода разная. Но люди работают самоотверженно, спасибо им за это», - заявил губернатор.