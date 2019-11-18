Ворлдскиллс 50+: Из педагога в семейного психолога
Эльза Садыкова – заведующая детским садом. Стала студенткой, чтобы получить нужные компетенции по программе переобучения предпенсионеров «Ворлдскиллс 50+» [видео]
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Ворлдскиллс 50+: Из педагога в семейного психолога.Эльза Садыкова – заведующая детским садом. Она мечтала создать центр педагогической и психологической поддержки молодых родителей, но сначала ей самой пришлось стать студенткой. Получить нужные компетенции помогла программа переобучения предпенсионеров «Ворлдскиллс 50+»