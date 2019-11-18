Ворлдскиллс 50+: Из педагога в маркетологи

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Ворлдскиллс 50+: Из педагога в семейного психолога.Наталия пошла учиться на пике карьеры, решив освоить новую профессию после 50 лет. Бросила вызов себе и окружающим и на протяжении 2 месяцев после работы садилась за парту, чтобы стать интернет-маркетологом по программе переобучения предпенсионеров «Ворлдскиллс 50+»