2019-11-19T17:58:25+03:00
Экономика

Конкурс: «Твоя история в «КП»

Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы и деловая вкладка «КП Капитал» объявляют творческий проект для предпринимателей Москвы
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Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Чтобы принять в участие в конкурсе, необходимо соответствовать нашим требованиям и выполнить несколько условий:

- вы являетесь предпринимателем, зарегистрированы и работаете в одном из районов Москвы;

- ваше дело - это не франшиза и не сетевой бизнес;

- если вы соответствуете нашим требованиям, то вам необходимо написать небольшое эссе о своем бизнесе - как вы его начинали, почему выбрали именно это направление предпринимательства, каких успехов достигли (объем текста - до 2500 знаков с пробелами).

Свое эссе вместе с электронной фотографией и краткой информацией о себе присылайте на адрес электронной почты belyakov@kp.ru с пометкой «Твоя история в «КП» до 10 декабря 2019 года.

Самые яркие и интересные истории мы опубликуем в специальном выпуске «КП Капитал», который выйдет 17 декабря на сайте kp.ru, а также разместим на сайте Moscow.business, а с некоторыми из участников Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы снимет видеоинтервью для публикации в социальных сетях.

Ждем ваших эссе. И - удачи!

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