В Минздраве опровергли информацию о ликвидации отделения транспланталогии, где пересаживали почки больным малышам

Хирурги, оставшиеся без работы, не являются единственными, кто способен спасать таких «сложных» пациентов, уверяют в Минздраве. А применение лекарства, из-за которого разгорелся сыр-бор, зачастую может скорее навредить, чем помочь, утверждают в ведомстве со ссылкой на международные источники.

- Информация о ликвидации или «несоздании» отделения в НМИЦЗД (где должны были работать хирурги Кааабак и Бабенко. - Ред.) не соответствует действительности, - сообщили «КП» в Минздраве. - Что касается пациентов, то по просьбе родителей и благотворительного фонда один ребенок из НМИЦЗД в связи с осложнениями подготовки к трансплантации почки (судорожный синдром) был переведен в Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова. Состояние ребенка компенсировано, 16 ноября ему успешно пересажена почка. Малыш находится в педиатрическом отделении.

Лекарственные препараты алемтузумаб и экулизумаб, применяемые профессором Каабаком у реципиентов (получателей) донорской почки, на самом деле предназначены для лечения других заболеваний. Утверждение о рекомендациях Всемирного трансплантологического общества (TTS) об эффективности алемтузумаба (именно при пересадке почки у детей. - Ред.) является дезинформацией.

В практическом клиническом руководстве KDIGO по ведению пациентов с пересаженной почкой, которое является одним из наиболее известных и авторитетных для трансплантологов руководств в мире, в отношении лекарственного препарата алемтузумаб указывается, что его эффективность и безопасность для данной категории пациентов в проведенных клинических исследованиях не была доказана. Более того, в еще одном исследовании, основанном на анализе базы данных Medicare США за 2003-2008 гг. установлено, что использование алемтузумаба повышает риск смерти на 14%, утраты функции трансплантата на 18% и на 31% увеличивает частоту острого отторжения по сравнению тимоглобулином (это препарат, используемый при стандартной терапии. - Ред.). Алемтузумаб использовался некоторыми клиниками в США в связи с тем, что препарат предоставлялся бесплатно по специальной программе компанией-производителем и наиболее часто использовался у пациентов с ограниченной страховкой. Сейчас эта программа остановлена, что незамедлительно привело к прекращению использования алемтузумаба.

Использование алемтузумаба в педиатрической практике еще более ограничено. По данным Североамериканского педиатрического регистра NAPRTCS алемтузумаб к 2014 году использовался только в 36 случаях. Встречаются описания клинических случаев лечения тяжелого отторжения как вариант «терапии отчаяния».

Тем не менее, нет запрета применения препаратов не по прописанным производителем в инструкции показаниям. В каждом конкретном клиническом случае возможность применения препарата определяется врачебной комиссией медицинской организации, в которой лечится пациент.

Таким образом, нет оснований говорить о запрете Минздравом или главным трансплантологом каких-либо вариантов схем иммуносупрессии.

Также хотим подчеркнуть, что Минздрав России и главный трансплантолог не имели и не имеют отношения к трудоустройству М.М.Каабака и Н.Н.Бабенко.

В НМИЦТИО им. Шумакова пересадка почки проводится детям любого возраста, начиная с нескольких месяцев жизни. И - любой массы тела, в том числе, менее 10 кг. Операции проходят с хорошими непосредственными и многолетними отдаленными результатами. Есть пациенты, оперированные давно, дети, оперированные 2 недели назад, 3 дня назад и т. д.