2019-11-19T18:40:53+03:00
Звезды

Анна Михалкова: Надо было дожить до 45 лет, чтобы начать сниматься в эротических сценах!

Ведущая российская актриса беседует с кинообозревателем «КП» перед выходом в прокат комедии Анны Пармас «Давай разведемся!», в которой сыграла главную роль
Стас ТЫРКИН
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Анна Михалкова на съемках комедии "Давай разведемся!".Анна Михалкова на съемках комедии "Давай разведемся!".
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В полнометражном дебюте режиссёра знаменитых клипов Сергея Шнурова и группировки «Ленинград» Михалкова убедительно, смешно и трогательно играет заполошную современную женщину - вкалывающую на трёх работах врача-гинеколога. Стоило ей немного забыть о себе, как муж начинает ей изменять с молодой инструкторшей по фитнесу. Этой ролью Анна подтвердила свой статус актрисы, которая, как никто, умеет воплощать печали и радости российской «обычной женщины» - до боли знакомой во всех ее драмах и переживаниях, живущей с нами на одной улице, по соседству.

- Честно сказать, я только сейчас понял, что простое название «Давай разведемся!» на самом деле не такое уж и простое.

- Это как бы ответ телепрограмме «Давай поженимся!».

- В нем есть утверждение, что женщина и в одиночестве может себя прекрасно себя чувствовать.

- Так и есть. Я тоже считаю, что реалии нового времени не требуют семьи как института. Очевидно, что этот институт пошатнулся. Я безоценочно это говорю. Женщина может выжить сейчас и самостоятельно. Ты спокойно можешь содержать и воспитывать ребенка сама. Штампы типа «ребенку нужен отец» давно перестали быть актуальными. Конечно, я имею в виду благополучную среду. В неблагополучной среде люди просто держатся друг за друга, чтобы выжить.

Могу позволить себе выход из зоны комфорта

- Как-то так получилось, что ты стала воплощением образа современной «обычной женщины». Не из своей среды, а из среды среднего класса.

- А до этого я играла крестьянок, хотя никогда не бывала в деревне. Но вот оказалось, что я могу достоверно раскрывать таких персонажей, в моем исполнении никто не видел в них ряженых. Но если ты один раз делаешь что-то достоверно, то попадаешь в обойму артистов, которых зовут только на эти роли. Если тебе нравится ремонт у кого-то в квартире, ты берешь этого же дизайнера и говоришь: «Сделайте мне как у Иван Ивановича!». В кино тоже самое.

- Тебя это напрягает?

- Да нет. Мы знаем артистов, которые всю жизнь существуют в одном амплуа. И делают это блистательно. Луи де Фюнес, например. Но, конечно, я задумываюсь о том, чего бы мне еще хотелось попробовать.

- Я бы хотел увидеть тебя всю в перьях, преображенную каким-то безумным авторским видением.

- Я с удовольствием! Вот я снималась у Рустама Хамдамова в «Мешке без дна». Это искусство. Настоящее художественное полотно. Конечно, работа с таким гением - большое счастье для любого артиста.

- Ты же очень рисковая артистка. Вспоминаю твою роль в фильме «Про любовь. Только для взрослых», где твоя героиня пробует садо-мазо.

- Там на мне хотя бы какая-то комбинация. А в «Давай разведемся!» у меня есть сцена, где я просто в трусах и в лифчике. Надо было дожить до 45 лет, чтобы наконец-то начать сниматься в эротических сценах!

- Можешь себе позволить, ибо ты в потрясающей форме. Что ты для этого делала?

- Да ничего не делала. Пытаюсь удержать уходящее. Мне кажется, с возрастом, с пониманием быстротечности нашей жизни ты как-то пытаешься попробовать себя в разных видах и формах. Сейчас - как раз тот момент, когда я могу позволить себе выход из зоны комфорта. Терять-то, в принципе, уже нечего.

- То есть комплексов у тебя сейчас меньше, чем раньше?

- Естественно. Это приходит с опытом, с ростом профессионализма. Когда ты понимаешь, что твоя палитра уже достаточно богата, ты можешь позволить себе экспериментировать.

Необычная «Обычная женщина»

- Что ты используешь, когда играешь своих героинь - наблюдения, свой собственный опыт?

- Наблюдения. У меня в телефоне есть папка «Работа». Я веду ее много лет, записываю туда все, что вижу вокруг. Например, как человек ест - медленно, пережевывает, не торопится. Это такая копилка наблюдений за людьми, которая мне очень помогает. Я никогда не «подкладываю» себя под своих героинь, но очень подробна в разборе роли. Мне очень важна достоверность. Если я играю представительницу какой-то конкретной профессии, то обязательно иду и смотрю, консультируюсь. Если фильм на историческую тему – тем более.

- А с кем ты консультировалась, когда играла сутенершу в сериале Бориса Хлебникова «Обычная женщина»?

- Мне как раз нужно было, чтобы она оставалась просто человеком. Мы делали фильм о состоянии женщины, находящейся в таких обстоятельствах. Не она - зло, она вынуждена существовать внутри этого зла, оставаясь при этом хорошим человеком. По крайней мере, я для себя это так определяла. Реакция публики показала, что это получилось: мне пришло в Инстаграм огромное количество ремарок типа «Я живу так же, только я не сутенерша!». А с другой стороны, более пожилые люди меня отчитывали: как могли, вы, такой человек, заниматься такими вещами?! Смешно, но, видимо, я настолько достоверно сыграла, что некоторые зрители усомнились в моих моральных качествах.

- В сериале того же Хлебникова «Шторм» у тебя, к моему удивлению, не такая объемная роль. Впрочем, я еще не до конца его досмотрел.

- А ты посмотри дальше. Раньше я бы не взялась, наверное, за эту роль. Это история распада личности. Когда человек понимает, что перестает контролировать свою жизнь. Моя героиня получает в подарок жизнь, но платит за нее очень большую цену. Личность ее умирает. А поскольку она профессиональный психолог, она все это видит и понимает, и пытается совершить самоубийство. Это трагическая роль, и играть ее было очень интересно.

- Если ты подряд снимаешься в двух сериалах Хлебникова, значит вам хорошо вместе.

- Да, с Борей прекрасно. Он замечательный. Он любимый. Знаешь, в хоккее есть нерезультативные игроки, которые сами не забивают шайбы, но при их нахождении на льду команда дает самый большой результат. Боря умеет сделать так, что у тебя возникает ощущение, что ты творишь сам. Но это возможно только при нем. Он дает ту энергию, которая позволяет тебе «выращивать» этих персонажей вместе с ним.

Работая мамой, устаешь больше, чем на съемках

- Помню, когда вышел фильм «Свои» и все были потрясены твоей ролью крестьянки, в воздухе витал вопрос: «Эта девочка родилась с золотой ложкой во рту - откуда в ней это?»

- Этой девочке было тогда почти тридцать лет!.. Понимаешь, вот когда плачет ребенок, ты тоже плачешь вместе с ним. А кто-то другой плачет, а ты смотришь и не подключаешься. Есть люди, которые умеют заставить собеседника, зрителя сопереживать тебе. Твоего таланта здесь нет, тебе это дали по большой благости, милости. Мне кажется, большой моей заслуги в этом нет.

- Ну все-таки ты родилась в семье потрясающего артиста. И не могла избежать уроков своего отца.

- Он не давал уроки. Я просто его очень чувствую. Я снималась у него в «Сибирском цирюльнике», это был один из первых моих опытов. Он блистательно объясняет. Мне кажется, любой артист, который с ним работал, остается раненным этим опытом. Это такой опыт и такое переживание, которые не могут бесследно пройти. Это скажет любой член его группы. Работать с ним безумно интересно. Сейчас он дает годовые актерские курсы в своей академии, и я иногда захожу на его репетиции. Как он возится со своими студентами! Как точно объясняет существование и природу артиста! Если бы я это все услышала в 20 лет, я бы ничего не запомнила. В этом возрасте лобные доли еще не сформированы. Но папа работает на уровне подсознания. И ты подключаешься к нему на метафизическом уровне.

- Ты много работаешь и у тебя большая семья.

- Я очень их разделяю. Отдыхаю на работе от дома и наоборот. Но много работаю я только последние пару лет. И только потому, что старшие сыновья выросли, а 6-летняя дочь не требует к себе столько внимания. У парней разница год и один день, и я никогда не брала их с собой на съемки, потому что это означало бы не работать, а смотреть, где они, что они.

А дочь беру - она очень созерцательный ребенок, ей нравится наблюдать за тем, что происходит на съемках. И потом, я все время в Москве работаю, поэтому всегда на контроле. А еще я не снимаюсь по выходным. В эти дни я разгребаю все, что накопилось за неделю дома и в головах. Два месяца летом я не работаю. Могу себе это позволить. Работаю исключительно мамой и устаю больше, чем за весь год. Не то, чтобы я лежала все это время на пляже. Готовлю, убираю, отвожу, привожу, мы едем в какие-то путешествия… Когда есть баланс работы и семьи, тогда все нормально. А если отдаешься чему-то одному со всей страстью и энтузиазмом, то разочарование обычно имеет такую же силу, как и очарование.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Анна Михалкова родилась в Москве в семье актера и режиссера Никиты Михалкова. Окончила ВГИК, мастерскую Анатолия Ромашина. Дебютом в кино стала эпизодическая роль в фильме отца «Очи чёрные». Снялась более, чем в 70 фильмах у лучших отечественных режиссеров - Кирилла Серебренникова, Федора Бондарчука, Бориса Хлебникова, Авдотьи Смирновой и т.д. Также занимается продюсерской деятельностью. Замужем за бизнесменом Альбертом Баковым. Дети — Андрей Баков (род. 2000), Сергей Баков (род. 2001), Лидия Бакова (род. 2013)

5 лучших фильмов Анны Михалковой:

«Свои» (2004)

«Изображая жертву» (2006)

"Кококо» (2012)

«Обычная женщина» (2018)

«Шторм» (2019)

ИСТОЧНИК KP.RU

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