Константин Генич: Гильерме, вратарь номер один в России, а сборной можно поставить четыре с плюсом

Футбольный эксперт и телеведущий высказал свое мнение о национальной команде, а также рассказал, почему Маринато Гильерме лучший вратарь в России на данный момент.

- Матч с Сан-Марино, какое значение будет иметь для нашей сборной?

- Мы давно не проходили отборочные турниры так со свистом и без проблем… обеспечив себе место на европейском форуме. Понятно, что равнять Бельгию и Сан-Марино ни в коем случае не стоит, но все-таки после поражения от «Красных дьяволов», чтобы уйти с хорошим настроением, надо постараться сегодня сыграть достойно и качественно. Помочь Артему Дзюбе забить несколько мячей, чтобы он еще больше приблизился к Кержакову в списке бомбардиров за всю историю российской сборной, плюс еще и не снят с повестки дня вопрос о лучшем бомбардире этого отборочного цикла. Если забить хотя бы два мяча, и встать вровень с Криштиану Роналду по набранным очкам, мне кажется, это круто. Поэтому мотивации хоть отбавляй.

- И все-таки, этот матч больше тянет на контрольный или отнесемся к нему со всей серьезностью?

- Нет, ни в коем случае не контрольный матч. Контрольные матчи мы играем в преддверии больших турниров и когда есть окно, например, сборная России не играет официальную игру. Этот матч, который пойдет в зачет, эти мячи будут засчитываться игрокам, которые, может быть, впервые отличатся за сборную, как, например, Зелимхан Бакаев. Если он сегодня выйдет. Да, понятно, что антураж совсем не тот, но футболисты будут выкладываться на полную.

- А что было с Бельгией? Сыграли довольно открыто. Станислав Саламович специально так попробовал раскрыть нашу сборную, чтобы посмотреть, какие у нас могут быть проблемы против таких соперников или чем еще можно объяснить поражение?

- Да, такие проблемы у нас уже были и в преддверии чемпионата мира. Мы помним, проиграли крупно Бразилии 0:3, когда они пешком ходили. Потерпели поражение от сборной Франции – 1:0, тоже без вариантов. Были ничьи с Испанией и с той же Бельгией 3:3 – но там надо понимать, что все-таки соперник нам давал вернуться в игру… но класс противника был неоспорим. Видно было, что уровень разный. Только при сумасшедшей самоотдаче, терпении, везении в какой-то локальный конкретный день мы можем противостоять хорошей топовой европейской сборной, как это было на чемпионате мира с Испанией. И все-таки не забываем, что мы не обыграли их в основное время, даже в дополнительное, а просто дотерпели до серии пенальти и там пошли дальше. Поэтому этот матч с Бельгией был хорошим тестом, проверкой, на что сборная России готова в этой системе координат. И мы прекрасно понимаем, что против таких команд в удачный и успешный день мы можем противопоставить только игру от соперника. От себя против такой команды мы пока играть не можем.

- Какую оценку можно дать нашей сборной за весь этот отборочный цикл?

- Думаю, что за этот отборочный цикл мы заслужили точно 4 с плюсом. Кто бы что ни говорил, что два поражения от Бельгии, семь пропущенных мячей, но, и в той и в другой игре мы забивали, хотя это такая радость, которая ни к чему не приводит. За весь календарный год, за весь отборочный цикл сборная точно заслужила положительную оценку, была бы пятерка, если бы хоть раз Бельгии не проиграли.

- О голкиперах – Гильерме, насколько он удовлетворяет нашу вратарскую позицию в сборной? И действительно ли нам нужен Акинфеев или, быть может, какой-то другой вратарь?

- Я не поддерживаю всю эту историю с возвращением Игоря Акинфеева, что всей Россией его надо уговариваться вернуться в национальную команду. Он ушел на высокой ноте, ушел из сборной победителем… Мне кажется, уходя – уходи… Я не вижу смысл возвращаться. С Игнашевичем немножко другая история. У Игнашевича как раз было желание вернуться. Акинфеев, насколько я понимаю, такого желания публично или где-то в частных, личных беседах никому не высказывал. И уговаривать его сейчас – это ставит под сомнение класс и квалификацию других вратарей. Я не склонен считать, что Гильерме прямо суперголкипер, на которого можно всегда положиться, он может допустить ошибку и, наверное, с Бельгией в каких-то моментах он не выручил. Да, есть ошибки. Но в целом это неплохой вратарь. На мой взгляд, абсолютно заслуженно сейчас является первым номером в сборной. У нас на подходе есть Максименко, есть Сафонов, Шунин. Я не думаю, что надо обязательно Игоря возвращать.