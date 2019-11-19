2019-11-19T18:45:12+03:00
Город помогает

В Москве пройдет Всероссийский День правовой помощи детям

Бесплатные консультации могут получить дети-сироты, инвалиды и усыновители
Ольга АНДРЕЕВА
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Фот: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения Москвы.Фот: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения Москвы.
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Завтра, 20 ноября, в столице, как и по всей стране, проводится Всероссийский День правовой помощи детям. Напомним, он установлен решением правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».

За бесплатной юридической помощью вправе обратиться:

- дети-сироты;

- дети, оставшиеся без попечения родителей и их законные представители;

- жители, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;

- усыновители;

- дети-инвалиды и их родители;

- другие горожане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, по вопросам защиты и охраны прав несовершеннолетних детей.

Как сообщили в департаменте труда и социальной защиты населения Москвы, в этот день проводятся бесплатные юридические консультации и лекции сотрудниками Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Москве, Главного управления МВД России по Москве, Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве, Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве, адвокатами и нотариусами Москвы, а также другими профессиональными юристами.

Желающие обратиться за бесплатной юридической помощью могут получить подробную информацию о месте и времени проведения консультаций и лекций на официальном интернет-сайте Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Москве: https://to77.minjust.ru/. А также на официальных интернет-сайтах перечисленных выше министерств и ведомств.

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