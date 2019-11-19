Расходы на стационарную медицинскую помощь в Забайкалье в 2020 году увеличатся почти в два раза

Увеличивать расходы на здравоохранение – это вкладываться в людях, заботиться об их здоровье и долголетии. Поэтому, принимая бюджет Забайкальского края на следующий год, местные парламентарии пришли к итогу - почти вдвое увеличить расходы на стационарную медицинскую помощь.

На эти цели в 2020 году заложено 3 миллиарда рублей против 1,5 миллиарда в бюджете на 2019 год. Такое существенное изменение объема бюджетных ассигнований связано с увеличением финансирования из федерального бюджета.

Свыше миллиарда рублей из федеральной казны планируется направить на участие Забайкальского края в национальном проекте «Здравоохранение», а также оказание гражданам высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями, развитие паллиативной медицинской помощи.

Как рассказал министр здравоохранения региона Валерий Кожевников, в 2020 году продолжится укрепление материально-технической базы больниц и поликлиник.

«В рамках нацпроекта 1,1 миллиарда рублей только в части развития стационарной помощи будет направлен на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, установку ФАПов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью от 100 до 2000 человек, приобретение передвижных медицинских комплексов», - подытожил он.

Кроме того, почти 700 миллионов рублей планируется потратить только на капитальный ремонт краевых учреждений здравоохранения, приобретение медоборудования, установку фельдшерско-акушерских пунктов.

Отметим, что в целом проект бюджета на 2020 год ориентирован на социально-экономическое развитие региона.

Доходы края составят 70,7 миллиарда рублей, что на 12,3 миллиарда больше, чем в бюджете на 2019 год. На поддержку сельского хозяйства предусмотрен 1 миллиард рублей с ростом на 9 процентов к предыдущему году. На организацию транспортного сообщения на территории края планируется направить 892 миллиона рублей. Объем дорожного фонда в 2020 году составляет 6,5 миллиарда рублей. Кроме того, 1,5 миллиарда рублей направят на поддержку жилищно-коммунального комплекса.